El Occidente necesita más vivienda disponible para lograr nuevos pobladores

"Me atrevo a decir que el mayor reto es conseguir que existan más promociones de viviendas, tanto públicas como privadas y ahí el sector público debe de jugar un papel importante", señaló el Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, poniendo el foco en un problema que comparten los municipios del Occidente. De hecho, hay concejos como San Martín de Oscos donde es imposible conseguir actualmente una vivienda lista para entrar a vivir. Es uno de los problemas, pero no el único: en el Noroccidente piden que se mejore la situación del hospital de Jarrio y los del Suroccidente reclaman la mejora de las infraestructuras por carretera y también mejor conexión de Internet y móvil. Veintitrés de los veintiséis regidores del ala oeste de la región estuvieron en el encuentro de LA NUEVA ESPAÑA.

"A cuatro kilómetros de Allande no se ve la tele", denunció la alcaldesa del concejo, Mariví López. Y es que en los concejos del Suroccidente aún están pendientes de cubrir algunas necesidades básicas de la población y por eso, señaló la regidora de Ibias, Gemma Álvarez, hace falta más apoyo regional e inversión. En este sentido, el regidor somedano Belarmino Fernández, reclama "una financiación más justa del Estado", donde se atiendan las particularidades de las zonas rurales y alejadas: "Con lo que me cuesta a mi asfaltar un kilómetro de carretera de montaña se asfalta un barrio entero de una ciudad". A los concejos pequeños les preocupa disponer de los recursos necesarios para mantener todos sus servicios y eso pasa por recibir más apoyo de las administraciones autonómica y regional. Y también, por reducir la burocracia "que nos come".

La pérdida de población es también un quebradero de cabeza compartido. Dice el regidor de Salas, Sergio Hidalgo, que la fórmula para combatirla pasa por generar actividad económica y hacer atractivo el territorio. Para eso, añade el cangués José Luis Fontaniella, son prioritarias infraestructuras como la Autovía de La Espina.

Las alcaldesas de Navia, Ana Isabel Fernández; Coaña, Rosana González y Villayón, Estefanía González piden en primer término acabar con los problemas que asfixian al hospital de Jarrio, cabecera del Noroccidente. La regidora naviega apunta también la necesidad de aumentar la oferta formativa y de agilizar la regularización de los inmigrantes, pues el Occidente cuenta con tasas elevadas y aguardan demasiado por el fin del papeleo.