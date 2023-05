La cabeza de lista de Podemos Asturias a la Presidencia del Principado, Covadonga Tomé, reclamó ayer, coincidiendo con el Día de los Trabajadores, la reducción de la jornada laboral y puso el acento en que la salud mental constituye un "enorme problema" en España y en Asturias "sobremanera". Algo, apuntó, que tiene "mucho que ver" con la precariedad laboral.

La candidata de la formación morada en las elecciones autonómicas del 28 de mayo reclamó, asimismo, que se tengan en cuenta la salud mental en el entorno del trabajo, y que los empresarios sean "capaces de detectar y de solventar" los problemas de este tipo que se den en sus empresas.

Desde Gijón, donde formó parte de una de las manifestaciones asturianas por el 1 de mayo, recordó que en la región "no parece que haya ningún repunte en lo que se refiere a contratos y a ocupación". La candidata instó a las patronales a tener en cuenta que lo que "debe aumentar" es el salario de los trabajadores y "no el de los directivos del IBEX-35". "Es momento de empezar a hablar de reducir la jornada laboral, de trabajar para vivir y no de vivir para trabajar", reivindicó.