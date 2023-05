«Sigue siendo viable y necesario construir un Estado socialista en nuestro país»

A José Iván Fernández «Tote» (43 años, Candás) le fascina la Historia, tanto que decidió estudiarla en la universidad. Sin embargo, el candidato del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) está empleado en el sector ferroviario. Quizá esa contradicción entre estudios y oficio haya contribuido a forjar su carácter revolucionario, puesto al servicio de una formación política joven (el PCTE se constituyó en 2019).

–¿Por qué se escindieron del PCPE?

–Fue un proceso que venía tiempo cocinándose, básicamente porque había diferencias importantes respecto a la intervención de masas del partido. Nosotros apostábamos claramente por la intervención directa de la clase obrera, tratando de organizar a los trabajadores y colocando en el centro la intervención obrera de manera directa, sin intermediación, y con el objetivo de visibilizar o construir progresivamente una propuesta política, programática, independiente que respondiese a las necesidades de los trabajadores. La estrategia de orientación socialdemócrata del PCPE implicaba determinadas alianzas que entendíamos que no hacían avanzar las propuestas.

–¿Alianzas con quién?

–Con grupos de todo tipo, sin un enfoque claro que colocase a los trabajadores como sujeto fundamental de la propuesta política, lo que implicaba diluir la propuesta política del partido en una suma de siglas y una necesidad de conciliación de ideas o cuestiones programáticas que al final colocaba la propuesta revolucionaria en un segundo plano por la necesidad de mantener determinadas alianzas de carácter electoral.

–Asturias es una región con una larga tradición obrera. ¿Cada vez menos?

–Es evidente que la caída del bloque socialista supuso un retroceso para el movimiento comunista en Asturias, en España y en el conjunto del planeta. Si bien es cierto que a día de hoy los trabajadores no se acercan como se acercaban en los años 60-70 al Partido Comunista, entiendo que en aquel entonces era el único partido que luchaba abiertamente contra el franquismo, que era el único partido que hacía una actividad política de oposición. Los elementos propios de sentirse parte o tener una identidad de clase, sentirse una clase social con unos intereses determinados, con unos problemas concretos que unifican a un grupo social mayoritario, son los elementos que aún están ahí y sobre los que se sustenta nuestro partido.

–Intuyo que no considera de izquierdas el gobierno de Adrián Barbón.

–Evidentemente no. Si no recuerdo mal, creo que Barbón o la FSA se reunía con determinados empresarios para rediseñar el marco económico que presenta Asturias con el tema de la transición energética. Un partido que define la política económica reuniéndose con los empresarios no se puede decir de izquierdas.

–Su partido aspira a la construcción de un Estado socialista en España. ¿Es eso viable en 2023?

–Es viable y necesario. No vamos a negar que en estos momentos la correlación de fuerzas nos es negativa, evidentemente. La necesidad del socialismo del siglo XXI lo constata ese proceso de descomposición que el sistema imperialista mundial está sufriendo cada día. Las crisis económicas del capitalismo son cada vez más cíclicas, más cercanas en el tiempo, cada vez más profundas y sobre las espaldas de los trabajadores caen todas las consecuencias. A día de hoy la historia, como en épocas pasadas, sigue siendo regida por la lucha de clases.

–En el Gobierno hay ministros comunistas, como Alberto Garzón o Yolanda Díaz.

–Yo creo que uno puede proclamarse lo que quiera, pero lo que nos define a cada uno son los hechos. A día de hoy, el PCE no puede definirse como partido comunista porque efectivamente no tiene una estrategia revolucionaria con el objetivo de conquistar el poder y de derrocar el sistema capitalista. El PCE hace años que ha mutado en una organización socialdemócrata en todos sus aspectos. Su única razón de ser es es gestionar los intereses de la oligarquía en este país.

–Complete la frase. Su primera medida como presidente de Asturias sería…

–Nacionalizar todos los sectores estratégicos de la región.