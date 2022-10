La asociación cultural La Serrana ha organizado para esta semana dos actos que se sucederán esta tarde y mañana, miércoles. Hoy será el científico David Roiz del Valle el encargado de pronunciar una conferencia que lleva por título "Descubriendo el ADN: desde las medusas inmortales hasta el covid 19". Será a partir de las 19.30 horas, con acceso libre y gratuito. Roiz del Valle investiga desde el año 2015 en el laboratorio del bioquímico Carlos López Otín. ¿Y por qué una medusa? Una medusa que mide menos que la uña de un meñique –cuatro milímetros– escondía claves de la inmortalidad que investigadores de la Universidad de Oviedo se han encargado de sacar a la luz. De nombre Turritopsis dohrnii, esa medusa ha sido durante casi cinco años el centro de los desvelos de un equipo de Otín. La revista americana "Proceedings of the National Academy of Sciences" publicó el pasado agosto los resultados de ese largo trabajo. Se trata de un estudio que descifra el genoma de la medusa inmortal, en el que se definen diversas claves genómicas que contribuyen a extender su longevidad, o lo que es lo mismo, a su continuo rejuvenecimiento.

Mañana será Gaspar Llamazares Trigo quien presentará, igualmente a las 19.30 horas, su último libro: "Del sueño democrático a la pesadilla populista".