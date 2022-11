De la Madrid: "Este es un libro para servir al futuro, para ser todavía más avilesinos"

"Avilés, una historia de mil años". Casi mil páginas recorren el pasado y casi el presente de la ciudad, desde antes del Fuero hasta la pandemia por el covid-19. Un "libro libre y bello", en palabras de su autor, Juan Carlos De la Madrid, que ayer presentó la quinta edición, justo 25 años después de la primera. Es "un proyecto vital", siete años de trabajo y esfuerzo que el autor regala a sus vecinos "para que ese largo pasado, y el presente sirvan para un futuro, para ser todavía más avilesinos". Para la expertos es "un hito historiográfico para Avilés y para Asturias, porque no hay otra obra similar y de esa calidad".

El escenario fue un repleto salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de Avilés, en el que muchos tuvieron que seguir la presentación de pie.

El primero en intervenir fue el vicealcalde de la ciudad, Manuel Campa, a quien no le extrañó el lleno del público porque "Avilés es una ciudad culta y donde haya actividad cultural, llenamos", aseguró. También aseveró que inició una rápida lectura de la obra, "pero me di cuenta de que merece la pena que sea reposada, pausada, porque refleja la capacidad que tiene Avilés para reinventarse tras cada catástrofe, tras cada crisis. Para eso hay que tener bases sólidas, y es importante analizar el pasado para tener un nuevo futuro", un proceso de transformación en el que está inmerso el concejo.

El historiador y profesor avilesino Pablo Martínez Corral aseguró que Juan Carlos de la Madrid es "el gran historiador de la sociedad avilesina. No solo es un gran profesional como historiador, aportando datos y análisis, sino que trata también la sociedad, el territorio, el patrimonio, la cultura…Este libro es la memoria histórica de los avilesinos. Abarcar tanto es dificilísimo, y lo ha conseguido de forma extraordinaria". Y no solo eso. Destacó y agradeció que en esta nueva entrega, que alcanza hasta el momento actual, "nos veamos reflejados los que éramos adolescentes cuando se publicó la primera edición", destacó. Esta obra, añadió "no es solo un libro de historia, es un lugar de memoria de nuestra sociedad".

A continuación tomó la palabra Fernando Álvarez Balbuena, doctor en Ciencias Políticas, historiador, escritor, politólogo y empresario, que definió el libro como "fantástico, una maravilla. Se trata realmente de un libro de consulta en el que está todo, desde el nacimiento de la ciudad hasta la actualidad". Su intervención se centró en el Avilés del siglo XIX, "crucial para la villa y en el que pasaron muchas cosas, con tres hechos muy significativos en España que afectaron duramente a la ciudad: las quintas, el impuesto de consumo y las matrículas del mar, que afectaban a una población en la que había muy pocos nobles, una importante burguesía, una clase media casi inexistente y mucha pobreza". También recordó las visitas de la reina Isabel II y el rey Amadeo de Saboya, "al que el Ayuntamiento agasajó, pero la nobleza le dio la espalda". Y recordó que Avilés "es villa de leyendas, ninguna cierta, pero todas entretenidas", mientras que el libro de Juan Carlos de la Madrid es "un análisis profundo y tremendamente objetivo en su exposición".

La arqueóloga Otilia Requejo, responsable de bienes culturales de Arzobispado de Oviedo, es, además de compañera de Universidad, "casi mi hermana", aseguró De la Madrid. Y por aquello de la confianza, en su intervención ella contó que cuando vio el libro le dijo a su amigo: "Vaya ladrillo. Mil páginas y tres kilos de peso", lo que arrancó risas entre los asistentes. "Después de leerlo, me reafirmo: vaya ladrillo, pero en su acepción de la Real Academia Española de material sólido, duradero y que sirve para la construcción. Es una historia rigurosa, honesta y maravillosa que demuestra pasión y brillantez. Un proyecto vital que representa la inteligencia, tenacidad, perseverancia y rigor" del autor.

Vidal De la Madrid es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, pero también es hermano del autor y prologuista de "Avilés, una historia de mil años", una obra que definió como "una reflexión sincera, profesional y científica sobre el pasado de la villa y que proporciona una visión mucho más amplia en sintonía con los acontecimiento del país". Y agregó que "es una biografía de la ciudad con monografías sobre el Puerto, la emigración y sus calles y patrimonio artístico desde un tratamiento riguroso y científico, crítico, honesto y útil". También destacó que es un libro que "ha hecho historia, pero sobre todo ha hecho ciudad, y ha facilitado el diseño y lo que hoy muestra el Museo de la Historia Urbana de Avilés".

Y le llegó el turno al autor, a Juan Carlos De la Madrid, al que además de los halagos como investigador e historiador, los presentes le alabaron su capacidad como comunicador.

En la primera fila estaban sentados su madre, Raquel Álvarez, "Raquelina la fía de Polo, el de la Junta del Puerto", como la cita en la dedicatoria del libro; también su esposa, María De Vega, y sus hijos, Miguel y Nicolás, colaboradores activos en la portada de la quinta edición de "Avilés, una historia de mil años".

El autor garantizó que el libro que ahora ve la luz "es completamente distinto" al de hace 25 años. "Lo ha superado", afirmó. Aseguró que es su vigésima obra, pero "es un proyecto vital en el que me miro y me rejuvenezco, un libro terapia. No es la típica versión corregida y aumentada, sino que es un libro reescrito en todos sus aspectos. Desde la geografía hasta la historia contemporánea, pasando por la Edad Media y hasta la época moderna, que ahora sí se puede tratar de forma más amplia".

El índice tiene 13 epígrafes nuevos, tenía 477 páginas y este 1.000, con páginas en color, que tiene una grafía distinta.. Muchas ilustraciones, incluso una de Pedro Grolliez de 1783 que es posiblemente la primera representación conocida, el primer panorama de Avilés desde la parte derecha de la ría. No estaba publicado". Pero también hay cosas que permanecen, "como lo que fue novedad en la primera presentación del libro con historias que avanzan sin entorpecerse: la historia general de Avilés, la del Puerto, la de la migración y la del patrimonio histórico, que en este libro ya son seis, porque se hace la nunca publicada historia de la defensa y conservación de ese patrimonio histórico, cómo y quién hizo que la arquitectura sea como es, y una cronología mucho más amplia y desarrollada que se convierte en una historia mínima de Avilés".

Juan Carlos De la Madrid relató cómo Otilia Requejo, cuando fue directora general de Patrimonio del Principado, le propuso hacer una nueva edición. Siete años pasaron, hasta que se ha publicado un libro que, "de ser ladrillo, que sea adobe, un barro noble y con poca paja", dijo tras los agradecimientos. Entre ellos, al director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León, que finalmente hizo posible la publicación de "Avilés, una historia de mil años", "una historia que se ve enriquecida con esta obra", clausuró León.

Palacio ofrece una gran muestra de obras de artistas avilesinos guardadas en el Bellas Artes

El director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio, tenía ayer guardada una sorpresa para los avilesinos, utilizando como "gancho" la presentación del libro de Juan Carlos De la Madrid, "Avilés, una historia de mil años".

Y fue anunciar la posibilidad de que en 2024 o 2025 la ciudad pueda acoger una exposición de obras de 28 artistas avilesinos que están guardadas en la gran pinacoteca regional, consolidada ya como una de las grandes instituciones museísticas del país. Algunas de ellas se pueden encontrar en las exposiciones permanentes, pero hay más y son de autores tan diversos, en su arte y en el tiempo, como Juan Carreño Miranda, Alfredo Aguado, Soledad Córdoba, Trinidad Fernández, y Ramón Rodríguez.

Alfonso Palacio indicó que "la matrona" de esa gran exposición puede ser el libro de Juan Carlos De la Madrid, que calificó de "maravilloso y obra sin par". Remarcó que el hecho de que se consiga editar una quinta edición "ya es motivo de celebración", y destacó que "no hay una obra similar de ninguna de las grandes ciudades de Asturias. Es única y singular, porque además parte del concepto de la historia local para trascenderla y llegar a la global, con una metodología múltiple que combina el rigor y altísimo nivel científico con un discurso divulgativo".