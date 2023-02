Padres del colegio El Vallín denuncian la falta de un auxiliar educativo

Padres de alumnos del colegio público El Vallín de Piedras Blancas han denunciado la falta de un auxiliar educativo en el centro escolar. "Esta semana, no sabemos por qué razón, los niños del colegio no disponen de la figura del auxiliar educativo, y la solución del colegio no ha sido otra que pedir a los padres de los niños que necesitan de estas personas, que vayan a ciertas horas al colegio para cambiar el pañal de los niños", señalan los afectados.

"Es una absoluta vergüenza y más cuando se pretende que sea un colegio inclusivo. La inclusión está en los papeles y ni se asemeja a la realidad, al día a día de lo que viven esos niños en el aula", añadieron. El auxiliar educativo depende de la Consejería de Educación. Es un trabajador que realiza funciones de asistencia o tareas auxiliares referidas a la vida diaria en el centro y a la autonomía personal del alumno. Asimismo, atiende las necesidades educativas especiales de los alumnos así calificados y colabora en su traslado y desplazamientos, en las salidas, excursiones o fiestas programadas; así como en su atención, vigilancia y cuidado durante los períodos de recreo y descanso y de comedor.