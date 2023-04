Los artículos de Treceño toman forma de "Reflexiones compartidas"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNulla imperdiet auctor metus, at suscipit ante laoreet sit amet. Fusce viverra nisl et lectus rhoncus cursus. Nulla suscipit lorem vitae felis suscipit ac pellentesque sapien elementum. Aliquam suscipit interdum sagittis. Nulla ac mi augue, at scelerisque velit. Proin a sem felis. Praesent bibendum mauris id lorem malesuada vulputate.

Nullam ut pretium orci. Sed porttitor quam nec dolor aliquet at rutrum lorem viverra. Duis turpis sapien, iaculis non dictum eget, iaculis non diam. Donec vitae nunc nibh, iaculis posuere libero. Sed fermentum velit velit, ac interdum tellus. Sed auctor nisi eu purus gravida sodales. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed luctus sollicitudin diam at euismod. Aenean purus enim, tincidunt sed interdum ut, blandit nec lectus. Donec vel tempus odio. Fusce lectus ante, sagittis vel interdum ac, porta ac nunc. Aenean sed est id mauris suscipit vulputate in at sem. Quisque lectus augue, interdum ut convallis vitae, condimentum a est. Mauris ut ligula augue. Maecenas commodo turpis at ante posuere rhoncus. Morbi et ipsum urna. Nam ipsum orci, dictum at facilisis eu, consequat quis arcu. Cras sit amet pulvinar odio.

Vestibulum ac tortor nisl, a condimentum nibh. Maecenas viverra blandit condimentum. Donec convallis interdum vulputate. Maecenas vel quam purus. Aliquam id tristique lacus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus magna neque, sollicitudin quis porttitor id, facilisis non lectus. Morbi aliquet condimentum erat at luctus. Quisque enim risus, sodales non pharetra in, euismod ac felis. Maecenas fringilla rhoncus viverra. Pellentesque enim urna, gravida id mollis quis, ultrices ut ligula. Praesent mollis eros ac massa hendrerit in vestibulum elit posuere. Phasellus lobortis mauris non purus placerat sagittis. Etiam congue odio at sem rhoncus mattis. Ut vel porta nisl.

Praesent nec pretium dui. Morbi id diam lacus, in adipiscing velit. Donec quis purus felis. Pellentesque elementum, est ut vestibulum laoreet, lectus metus facilisis lorem, vel tempor elit arcu eu dui. Mauris tristique rutrum odio, sit amet viverra nunc commodo eget. Vivamus eleifend vulputate dolor at consectetur. Suspendisse pellentesque quam adipiscing arcu tempus sodales. Suspendisse fermentum convallis enim eu hendrerit. Proin sapien dolor, elementum sed rhoncus sed, molestie a nibh. Nam et dolor nec enim tincidunt ultricies. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Duis ac eros arcu, et euismod diam. Integer vitae lectus augue, vel sodales ipsum. Suspendisse accumsan ornare quam quis gravida. Fusce rutrum neque eget lacus bibendum varius. Proin a purus nibh. Donec lacus magna, aliquet ut lobortis at, semper et tortor. Nam vehicula, elit eu consectetur vehicula, massa erat commodo dui, ut facilisis massa risus scelerisque odio. Quisque nulla nisi, porta ac dapibus sit amet, tempus sollicitudin neque. Vestibulum diam lacus, rutrum ac laoreet non, cursus eu risus.

El abogado Fernando Alonso Treceño (Avilés, 1957) cuenta con nuevo libro: "Reflexiones compartidas" (Máquina Editorial y Asociación Culturias). Reúne ahora una pequeña muestra de los artículos que ha ido presentando en las páginas de la edición avilesina de LA NUEVA ESPAÑA. "Son artículos que no tratan temas banales", apunta. Y es que Treceño presenta su punto de vista sobre asuntos "que importan ahora y que seguirán importando dentro de cincuenta años". Y así menciona algunos de los temas de la colección de pequeños ensayos: "La vida, la muerte, las creencias, el fin de los tiempos".

"Reflexiones compartidas" se presenta mañana, sábado (18.00 horas), en El Corte Inglés de Avilés. "Será dentro de una actividad general a la que están convocados 8 o 10 poetas que van leer poemas para celebrar el día del Libro", anuncia Treceño. Esta actividad está organizada por Culturias, la asociación "sin ánimo de lucro" que preside Julio Garrido y que cuenta con el exconcejal del Partido Popular (PP) Joaquín Santiago en la junta directiva. "Si me siento inspirado, leeré poemas de Antonio Machado, de Miguel Hernández...", apunta Treceño.

El libro –que se vende a 8 euros– es el resultado de una propuesta que Garrido le hizo a Treceño. "Le mandé algunos de los artículos que fui publicando en este periódico", explica Treceño. Esos artículos los encabeza el autor con una nota aclaratoria. Ademite: "Forman parte de mi vida interior, reflejando, cada uno de ellos, un aspecto sustancial de mis arraigadas creencias y convicciones, siendo un espejo luminoso y transparente de mi profundo ser".

"Recojo, por ejemplo, el artículo que le dediqué a mi hermano en su cumpleaños número 50. También el que escribí con motivo de los aniversarios de las muertes de Beethoven o Stefan Zweig", comenta Treceño. "Son artículos de lo más variopinto", añade.

Y así destacan sendas cartas abiertas: a Santa Claus y a los Reyes Magos. Cuando se dirige a estos, por ejemplo, escribe: "El mundo necesita grandes y gigantescas dosis de amor, tremendas inyecciones de entusiasmo, ingentes vacunas contra la maldad ajena y la envidia generalizada y, sobre todo, una visión de la existencia llena de hermosas ideas, nobles objetivos y extraordinarias ideas". Y esto es así porque, según su punto de vista, esta es "una sociedad enferma que mata a los niños antes de nacer y a los viejos antes de morir, una sociedad para quien el fin justifica los medios".

La parte principal de esta última obra suya se completa con una serie de "píldoras sapienciales" que, admite, utiliza el propio Treceño en su planteamiento vital diario. Estas píldoras explican en unas pocas líneas su concepción particular del mundo. Así apunta: "Nunca se ve a un envidioso feliz, a un necio contento y a un sabio amargado". Y también: "El que sabe tiene que soportar la luz de lo que sabe y la oscuridad del que no sabe".

La edición de lo último de Treceño está ilustrada con reproducciones artísticas de la pintora y restauradora avilesina Alba Sanz de la Cal "con una proyección infinita", en palabras de Julio Garrido, el editor de "Reflexiones compartidas" y el presidente de Culturias que, según explica, es un club social que tiene como planteamiento "crear, difundir y apoyar la cultura, la sociedad, gastronomía, deporte asturianos en el ámbito general y con mayor concreción en la proyección de autores y artistas". De ahí el primer libro que editan: la suma de las palabras de Treceño y del arte de Sanz de la Cal.