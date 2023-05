Cs señala al PSOE como responsable del mal estado de los accesos

El diputado y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Avilés, Luis Fanjul, lamentó el estado de abandono en que se encuentran los accesos a la ciudad de Avilés. "No es de recibo que la entrada y salida a una ciudad del siglo XXI estén en condiciones tan lamentables", manifestó antes de añadir "que el inexorable paso del tiempo y la nula actuación por parte del equipo del gobierno socialista en las últimas décadas, han favorecido el deterioro y degradación de estos espacios".

Fanjul incidió en que "es una vergüenza que en Avilés, que posee un casco histórico de los más bonitos de Asturias, se haya dejado en el más absoluto de los abandonos lo que debería cuidarse más: la entrada y salida a la ciudad". Y añadió que "no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. No solo por la mala imagen que ofrece el municipio al visitante, si no porque no invita a conocerla".

Al respecto de todo esto puso algunos ejemplos: la entrada por la carretera de Luanco, dónde se encuentran la Escuela Superior de Arte de Asturias, el Centro Niemeyer y la Manzana del Acero o la entrada avenida de Gijón que ofrecen una imagen de "dejadez e infravivienda".

Fanjul se ha comprometido, si gobierna, a poner en marcha un plan de inversiones, renovación y mejora de las principales entradas de la ciudad. "Algo que en 35 años de gobiernos socialistas han sido incapaces de ejecutar", aseguró.

El plan de Cs contempla una renovación y reubicación adecuada de las señales de tráfico; indicaciones hacia puntos destacados de la ciudad; una "señalética comprensible" para los conductores, así como señales para peatones y ciclistas. Además propone "implementar" sistemas de gestión del tráfico avanzados, instalación de semáforos inteligentes y monitoreo en tiempo real para ayudar a optimizar el flujo de vehículos en las entradas a la ciudad.