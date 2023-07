Un reproche insólito: critican al Alcalde de Soto del Barco por hacer trabajos en provecho de la comunidad

Jaime Pérez Lorente, "Jimi", alcalde de Soto del Barco por el CISB (Candidatura Independiente de Soto del Barco), es tan multiusos como una navaja suiza: retira nidos de velutina, abre y cierra el teatro, da de comer a los animales que están en el depósito municipal, hace de guía del municipio para colegios y también de técnico de sonido e iluminación, entre otras funciones. Y eso le molesta a la agrupación de electores San Juan de La Arena Sí, que obtuvo un concejal en las pasadas elecciones municipales. Afirma este grupo político en un comunicado que "esas tareas, si bien son básicas y necesarias en el municipio no le corresponden a la figura de un representante público como el Alcalde". "Más que elegir a un Alcalde parece que el concejo de Soto del Barco ha seleccionado a un operario de mantenimiento para prestar él solo el servicio al municipio y a ese operario le pagamos entre todos los 45.000 euros de suelo municipal, más los trienios", protestan desde la agrupación encabezada por el edil Juan Luis Fernández Argudín.

Esas "tareas impropias" realizadas por el Alcalde llevan a San Juan de La Arena Sí a cuestionar la política de empleo municipal: "¿Cómo se va a generar empleo si el Alcalde asume competencias que no le son propias y asume el trabajo de una o varias personas o empresas? Queremos atraer a la población, pero el trabajo, ¿qué lo busquen en otro municipio? Las empresas y personas viven de que se les contrate", protestan en un comunicado titulado "Zapatero a tus zapatos".

El regidor sotobarquense se ha tomado la "crítica" con naturalidad. "El concejo no está desatendido ni mucho menos y esas acciones que hago las llevo haciendo toda la vida, no pasa nada. No tenemos personal suficiente en el Ayuntamiento para realizar algunas cuestiones, la plantilla es escasa... Para esta agrupación de electores todo es cuestionable, esa es su lógica", señaló el nuevo alcalde sotobarquense, que defiende su labor como una colaboración más con el municipio. Es más, remarca que su equipo de gobierno tiene bien definidas sus delegaciones y funciones "y está formado por personas implicadas en la gestión municipal".

Una de las acciones que ha llevado a cabo Jaime Pérez es la retirada de nidos de avispa asiática. El regidor fue agente de la Policía Local del concejo durante años y años y como tal, recibió formación especial para la eliminación de esos nidos. Es más, ayer mismo retiró uno.

"Jimi" Pérez Lorente encabezó en las pasadas elecciones la candidatura del CISB y obtuvo la mayoría absoluta más holgada del CISB, que antes tenía de líder a Jaime Menéndez Corrales que siempre gobernó con mayorías. A su vez, los ocho ediles conseguidos en las urnas fueron el mejor resultado de un partido a nivel local en la historia de Soto del Barco.

Esta crítica de San Juan de La Arena Sí ha salido a la luz después de que la agrupación de electores analizara un documento colgado en las redes sociales del Ayuntamiento de Soto del Barco, según manifestaron desde la agrupación de electores, en el que especificaba un listado con las acciones desarrolladas en los primeros veinte días del nuevo gobierno además de las acciones desarrolladas por el Alcalde.

"Si el Ayuntamiento quiere hacer contención de gasto ahorrándose el contratar personal, ¿no sería mejor que los representantes liberados renuncien a subirse el sueldo como se lo han subido hasta casi el límite fijado por la ley y con ese ahorro ofrecer trabajo a alguien? Nos han justificado esta subida de sueldo en base a la responsabilidad de sus funciones", señalaron desde el nuevo grupo político, que se preguntan además si esas acciones llevadas a cabo por el regidor municipal "justifican aumentos de sueldo".

Pese a "agradecer" al Alcalde "su amable disposición para colaborar a mejorar la situación del municipio", insisten en que "la difícil tarea de ser el representante municipal requiere cumplir con sus tareas de Alcalde y rodearse de un equipo que le permita alcanzar las propuestas electorales realizadas no hace tanto y no a dedicarse a tareas impropias de un cargo tan importante".