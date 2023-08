"Panera" quiere hacer de La Arena "un puerto de referencia"

José Carlos Álvarez es desde hace varias semanas el nuevo presidente del Club Náutico de La Arena (Soto del Barco). Álvarez, más conocido como "Panera", es además uno de los fundadores de este colectivo hace algo menos de dos décadas. También fue presidente en los primeros años del club. Ahora viene con aires renovados y con ganas de convertir a La Arena "en un puerto de referencia como fue hace años".

"El club ya zarpó y está reflotándose para navegar a alta velocidad", indica el nuevo dirigente del Club Náutico, que se refiere al muelle arenesco como "un diamante sin pulir".

Planes tiene muchos pero considera que lo más importante es recuperar la actividad del club, lastrada, en cierta medida por la pandemia. "Abriremos las oficinas, que estaban cerradas para atender a los socios…", señala el nuevo presidente. El principal reto que se ha propuesto es "reflotar el club y recuperar su tiempo de esplendor". "Y lo voy a hacer", apostilla "Panera" al otro lado del teléfono.

El primero de sus cometidos pasa por reconducir la parte económica ya que se encontró que "no había dinero" en el banco y que en los últimos años el club había perdido masa social. "Cuando dejé de ser presidente entre 2013 o 2014 dejé 12.000 euros en caja y ahora no había nada", apuntó el nuevo presidente que aspira, sin dudarlo, a ampliar el número de socios del club que ahora ronda los noventa, una cifra similar a la del número de pantalanes del puerto de La Arena. "Vamos in crescendo, ya tenemos peticiones para incorporar nuevos socios", señala.

"Mantendremos las cuotas –son cien euros anuales– y soy de la opinión de que no es importante tener dinero en el banco sino tener el necesario para afrontar los gastos que tenemos, de agua, de luz, de alquileres… hay que mirar por los socios", señala.

Al margen del club, "Panera" entiende que el dragado que se está ejecutando en aguas del río Nalón para ganar calado en el muelle es "insuficiente".

"Es pan para hoy y hambre para mañana, cuando venga el invierno volveremos a tener el mismo problema, para solucionar el problema bastaría con una escollera o bien con la instalación de unas estacas de acero para el cierre del puerto", apuntó José Carlos Álvarez, "Panera", sobre la urgencia de un dragado para despejar los inconvenientes para las embarcaciones en la zona.