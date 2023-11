La Lotería Nacional vuelve a caer en Asturias. El segundo premio del sorteo celebrado este sábado ha caído en la localidad sotobarquense de San Juan de la Arena, concretamente en la administración de la plaza Pescador, esquina con la avenida de Los Quebrantos. El número afortunado ha sido el 05.689, y el premio, en este caso, está dotado de 30.000 euros al número.

"No lo sabemos seguro, pero suponemos que le ha tocado a un vecino de La Arena", explica Begoña Fernández, la lotera, que cree que el premio ha tocado en el pueblo porque "no hubo bodas ni nada, y es un décimo especial, que es raro que no compre uno de los habituales", explica. "Para nosotros es muy bueno, yo estoy encantada de la vida", confiesa Fernández, que entre bromas espera "que nos acerquen una bandeja de pasteles". "Así ponemos cara al ganador", señala la lotera.