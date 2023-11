Arboleya, entrenador del Avilés Femenino: "El Umia no tiene muchos puntos, pero es un equipo que va a crecer"

El Avilés Femenino, flamante líder de Tercera Federación, vuelve mañana al ruedo. Las blanquiazules se enfrentan al Umia, uno de los conjuntos de la zona baja de la tabla, con un solo objetivo en mente: sumar tres puntos que sigan dejando lejos a sus perseguidoras. Pero, a pesar de la situación clasificatoria de las gallegas, Pedro Arboleya, entrenador de las blanquiazules, no se fía. "Es cierto que no tienen muchos puntos, pero es un equipo que va a crecer", anticipa el ovetense, que no quiere que sus jugadores se relajen.

"La victoria ante el Victoria FC nos trajo tres puntos que nos permiten seguir sumando sin parar. Además, volvemos a crear una racha de victorias en casa después del último partido en el que habíamos tropezado", explica Arboleya, que cree que ese triunfo la pasada semana ha ayudado a preparar el encuentro de esta semana ante el Umia. Esa victoria hace que el Avilés sume nueve encuentros sin conocer la derrota, sumando ocho partidos ganados y un solo empate, un arranque de Liga muy diferente al que protagonizó la pasada campaña. "Antes de arrancar no echamos cuentas, pero lógicamente hemos empezado de manera muy distinta a como lo habíamos hecho en otras ocasiones. De momento estamos encadenando resultados positivos y eso nos da tranquilidad para lo que venga en un futuro", señala el entrenador blanquiazul. Sobre el rival de mañana, el Umia, Arboleya cree que su terreno de juego puede terminar siendo clave. "El factor más determinante es el campo, que afecta al juego del equipo. Es un campo parecido al del Llanera, de dimensiones reducidas", indica el técnico, algo que cree que favorece a que las gallegas se hagan "fuertes" en su feudo. "Van a apretar al rival arriba desde primera línea y en determinadas fases juegan muy directo, trabajando la segunda jugada. Tenemos que entrar intensas y concentradas", apunta Arboleya, que pone especial importancia en la mentalidad de sus jugadoras. "La clave es que el equipo no enfoque el partido pensando que vamos a jugar contra un rival débil. Es cierto que no tienen muchos puntos, pero es un equipo que va a crecer, sobre todo en casa. No creo que sea un rival que vaya a pasar apuros al final de temporada. Si no las igualamos en intensidad nos podemos llevar un disgusto", analiza el blanquiazul, que anticipa que "sacaré el equipo más fuerte desde el inicio para ponernos pronto por delante". Arboleya también aprovechó para agradecer el apoyo que están sintiendo sus jugadoras. "Notamos que cada partido parece que arrastramos a más gente. Hasta jugando fuera, en Llanera, lo sentimos", sentencia.