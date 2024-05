Ángel González, director deportivo del Avilés Femenino: "El proyecto de primeras se torció, la sensación ahora es que por fin todo nos sonríe"

Ángel González (Avilés, 1981) por fin puede respirar. Tras dos semanas que reconoce que se han hecho muy largas, el Avilés Femenino ha conseguido su ansiado ascenso a Segunda Federación. Tras celebrarlo como se merece, el arquitecto del equipo ya tiene su mente puesta en la próxima campaña, donde contará con Pedro Arboleya en el banquillo y espera dar continuidad al equipo que ha llevado a Avilés a la tercera categoría del fútbol femenino nacional.

–Por fin.

–Teníamos ganas ya. Parecía que el día que jugamos en el Suárez Puerta era lo ideal, pero me quedo con que al final hemos ascendido. Sobre todo por ver a las niñas de las escuela celebrando con el primer equipo. Me dio mucha alegría verlas y que lo sintiesen como si fuese suyo.

–¿Qué pasó en los anteriores dos partidos?

–Las dos derrotas no tienen una explicación lógica. Contra el Lóstrego fuimos superiores, creamos muchas ocasiones, pero la cosa se complicó y sí que noté que a las jugadoras se les notaban los nervios. Contra el Depor B eran las segundas y, aunque empezamos bien, te llegan dos veces y te penalizan. No fue un bajón de las jugadoras, al final estuvimos quince meses sin perder.

–Conseguir el ascenso el día del Suárez Puerta hubiese sido lo ideal.

–Llevamos el partido al Suárez Puerta porque era la oportunidad de poner al equipo femenino en el escaparate y celebrar por todo lo alto. Era un riesgo que había que asumir. Si como club queremos crecer, había que probarlo y asumirlo, para poder atraer a más niñas. Era algo asumible, aunque al final no terminó como queríamos.

–¿Alguna vez dudó de que se fuese a conseguir el ascenso?

–Nunca dudé, pero sí que es cierto que durante estas dos semanas le das vueltas a todo. Desde el final del partido en Abegondo hasta este domingo la semana se me hizo eterna hasta finalmente cerrarlo. Por suerte, Daniela se encargó de dejarlos tranquilos a todos rápidamente. Durante la semana lo había hablado con ella, que habíamos conseguido generar mucho pero que faltaba esa finalización, y a los cinco minutos se encargó de callarme.

–Nada más acabar el encuentro se fundió en un abrazo con la propia Daniela y con el resto de jugadoras. Se veía mucho cariño entre todo el equipo.

–Muchas de las jugadoras las conozco desde que tenían 13 años, las llegué a entrenar cuando estábamos en el Oviedo. Nos conocemos desde hace tantos años que ya hay un cariño y teníamos muchas ganas de celebrarlo. Este año veíamos que se acercaba, pero es que los dos anteriores fueron duros. Es un proyecto joven, pero cuando llegamos a Avilés y las convencí de que me acompañasen, porque el proyecto es muy serio, de primeras se nos torció. Fue duro para ellas y para mí. Veíamos que teníamos la capacidad para ascender, pero el fútbol no fue justo. Ayer la sensación fue que por fin todo nos sonreía.

–Ahora comparten categoría con los dos buques insignia del fútbol asturiano, el Oviedo y el Sporting.

–Ahora estamos en el mismo escalón los tres y creo que nosotros llegamos para quedarnos. Vamos a trabajar para ello.

–¿Qué tiene pensado para la próxima temporada?

–Nos sentaremos con el entrenador y nos pondremos a analizarlo y darle forma. Yo, que vimos más apartado del día a día, llevo unas semanas trabajando en ver vídeos, jugadoras y hablando con gente. Cuando las cosas funcionan tienes que seguir dándole una continuidad, pero el salto entre una categoría y otra es grande, evidentemente tendremos que reforzarnos.

–Por lo que dice Pedro Arboleya seguirá en el banquillo.

–Cuento con él. No tiene contrato, pero entre Pedro y yo los contratos casi ni importan. Este proyecto es tan mío como suyo, es parte de él. Vamos a trabajar juntos y por supuesto que va a continuar en el club. Aún no nos hemos sentado a negociar, pero por lo que hemos hablado ya estamos pensando en el año que viene. Deportivamente él está contento con el club, nosotros con él también y queremos seguir juntos.

–El equipo lleva dos años donde prácticamente todo son victorias. ¿Cree que está preparado a nivel mental para lo difícil que puede ser la próxima campaña?

–Estamos preparados para el reto. Sabemos que la realidad del fútbol no es la de este año. Estas semanas la gente se me acercaba y me preguntaba por las derrotas, y la realidad es que el fútbol es así. Nos han acostumbrado muy bien, pero los tropiezos van a llegar, lo sabemos tanto ellas como yo. Vamos a trabajar para que sean los menos posibles. Cada semana será una batalla, tenemos que prepararnos a nivel mental y a nivel físico. Es la gran diferencia entre categorías, no hay equipo al que sea fácil ganar.

