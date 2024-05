"Abuelos hacker": en Avilés los jóvenes enseñan a usar la tecnología

"Con internet me manejo más o menos bien, pero con el móvil estoy muy pez", señala María Teresa Lojo, una de las mayores que ayer participó en un encuentro intergeneracional organizado en el CIFP Avilés –el antiguo Suanzes– para que el alumnado de Administración y Finanzas les enseñara reglas básicas para adquirir competencias digitales. Lo primero fue abrir una nueva cuenta de correo electrónico y después, aprender el uso del teléfono móvil. "Estoy como un ciego, es lo más cerca que estuve de un ordenador en mi vida", afirma Julián Jiménez, de 78 años, que apunta cada paso que le indican sus alumnos en una libreta. Luisa de la Coba y Mireya Soeiro son las tutoras por un día de Lojo y Pelayo Suárez y Héctor Amador lo son de Jiménez. Les motivan y les indican cada movimiento de ratón y de teclado. Sonríen unos y los otros les corresponden con una mirada burlona. Unos son nativos digitales y los otros son de papel y bolígrafo y todos juntos se entienden.

María Teresa Álvarez es otra alumna a sus 70 años. Defiende que es "importante" conocer las herramientas "aunque sea un pelín". Su monitora, Emma Riesgo, entiende que "todo el mundo" independientemente de su edad debería saber a manejarse con las nuevas tecnologías, ella ha crecido con ellas y no duda en mostrárselo a su "alumna". Algunos de los mayores tienen algún conocimiento básico como buscar imágenes en internet o escribir "aunque sea lento" en el teclado, reconocen pese a todo "que no nacieron en esta época y todo les resulta más difícil". "Antes sabía pedir la vez para ir a Hacienda por internet ( para hacer la declaración de la renta) y se me olvidó y quiero volver a aprender", señala María Teresa Lojo, ilusionada con este encuentro intergeneracional que ayuda a todos. El viernes habrá segunda sesión.

