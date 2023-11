Con 678 firmas. Así han alzado la voz los pescadores deportivos para pedir al Principado que el levantamiento de la veda del oricio, anunciada este verano por el consejero de Medio Rural y Pesca, Marcelino Marcos Líndez, no sea exclusiva para los profesionales. "El mar es de todo el mundo", defienden desde la asociación Volver al Pedreru y el Grupo de Pesca Ensidesa, ambos colectivos gijoneses, quienes también han remitido un escrito en el exigen que las limitaciones de esta pesquería se restrinjan "a las oportunas limitaciones de épocas y artes".

El Principado decidió vedar el oricio en 2016, después de que informes científicos apuntasen a una "desaparición progresiva" de la especie. En principio, la prohibición iba a ser por dos años. En 2018, se prorrogó por otros dos, y ya en 2020 se decidió extenderla de manera indefinida. A finales del pasado agosto, Marcos Líndez anunció que las restricciones sobre el equinodermo acabarían pronto, previsiblemente en septiembre.

La noticia puso en alerta a los pescadores deportivos, que temen que la prohibición solo se levante para los profesionales. "El mar es de todos. Ellos tienen derecho a venderlo y nosotros a pescar. Los oricios no son bienes particulares, quieren privatizar la recogida", advierte Xuan Xosé Sánchez Vicente, de "Volver al Pedreru".

Mientras tanto, desde el Principado aseguran que aún no se ha tomado ninguna decisión a este respecto. "Actualmente hay tres biólogos haciendo un análisis de la situación de la especie. Hasta que no lo tengamos, no sabremos qué se hará con el oricio", afirman fuentes de Medio Rural y Pesca, desde donde dicen no manejar plazos para la finalización de este estudio que, eso sí, confían, pueda estar listo "lo antes posible". "Será entonces cuando se tome una determinación", zanjan.

En "Volver al Pedreru" desconfían del Principado, que creen que pueda argumente la existencia de excesivas licencias para impedir el levantamiento de las restricciones a los deportivos. "Aunque se estima que hay unas 91.000, nosotros tenemos informes de que no hay ni una persona por pedreru, que solo unas 416 personas la utilizan realmente", afirma Sánchez Vicente, que estima el número de permisos a pescadores profesionales en unos 200.

"Volver al Pedreru" ya se había opuesto en 2016 a la veda del oricio._Desde la asociación defendieron en todo momento que el problema de escasez de ejemplares podría haberse solucionado con "medidas parciales, por épocas y zonas, según los propios informes de la Consejería". Por aquel entonces, el anuncio de la prohibición de la pesca del oricio fue una medida muy controvertida. Tanto pescadores profesionales como recreativos consideraron excesiva la medida. Una de las principales reclamaciones de unos y otros era limitar estas restricciones a un máximo de cuatro años. Ahora, siete años después, parece que el regreso a los pedreros está cerca.