Gijón ya respira Antroxu. Los principales protagonistas para la cita carnavalera ya están listos. Así lo ha demostrado esta tarde la sardina "Turbulencia Marina de las Isobaras Relente", también conocida como "Turbu", durante su visita a LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. “Llevo estudiando toda la vida para ser sardina, pero no es lo mismo estudiar que venir a representar a la ciudad. Eso es difícil. Tengo la intención de no dormir, pienso pasármelo muy bien y salir con todo el mundo”, expresó “Turbu”, a quien le acompañaron sus inseparables compañeros "Mateo SAT" y Alisio Parrochu. “Si no fuera por ellos, no sé que haría”, reconoció la sardina al llegar a Rodríguez San Pedro, donde varios paseantes ya tuvieron el placer de saludarle y fotografiarse con una de las figuras del Carnaval.

Los festejos antroxeros, que ya tomarán forma con el Jueves de Comadres, comenzarán el viernes a las 19.00 horas en el paseo de Begoña con la salida del pasacalles, antes de que Higiénico papel lea el pregón en la plaza Mayor. En esa misma jornada, sobre las 20.30 horas, los gijoneses podrán descubrir el disfraz que lucirá la estatua de Pelayo durante las celebraciones. La zona oeste también lucirá sus disfraces con un pasacalles a partir de las cinco de la tarde desde el colegio Xove. Todos los actos del Antroxu de Gijón 2024: consulta el programa de las fiestas, recorrido y horario de un desfile (con novedades) Las charangas pisarán las tablas del teatro Jovellanos el sábado y el domingo en sesión vespertina. La otra cita ineludible, el desfile, dará inicio a las 19.00 horas del lunes. La salida estará, como habitualmente, en la plaza de toros de El Bibio. De ahí partirán las 29 carrozas participantes, las once charangas y los once grupos infantiles que, en total, sumarán 314 niños hasta la Casa Rosada. 12 El Antroxu incluye la participación de la hostelería de Gijón. Del nueve al trece se celebran las Jornadas Gastronómicas del Antroxu en las que se incluye un menú compuesto de pote asturiano, picadiyo, frixuelos y picatostes. A todo ello hay que sumarle el "Carna-Bar", también del nueve al trece. Las dos actividades cuentan con el impulso de la patronal Otea. La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias también se suma este año al carnaval con la decoración de escaparates de varios comercios. Programa del Antroxu en Gijón Jueves 8 de febrero Jueves de Comadres. Viernes 9 de febrero Pasacalles y disfraz de Pelayo. El paseo de Begoña será la salida del pasacalles, a partir de las 19.00 horas. El pregón lo dará Higiénico papel en la plaza Mayor. Pasadas las 20.30 horas, se procederá a descubrir el disfraz que lucirá la estatua de Pelayo durante el carnaval.

El paseo de Begoña será la salida del pasacalles, a partir de las 19.00 horas. El pregón lo dará Higiénico papel en la plaza Mayor. Pasadas las 20.30 horas, se procederá a descubrir el disfraz que lucirá la estatua de Pelayo durante el carnaval. Antroxu de la zona Oeste. Desfile y pasacalles, con salida del colegio de Xove y llegada al Martínez Torner. Sábado 10 de febrero Desfile infantil de Antroxu. Se celebra en el Jovellanos a las 12.00 horas.

Se celebra en el Jovellanos a las 12.00 horas. Concurso de charangas. El Jovellanos acoge la primera fase del concurso de charangas a las 19.30 horas. Domingo 11 de febrero Desfile Infantil. Nuevo desfile infantil, esta vez desde el Parchís. Sale a las 12.00 horas.

Nuevo desfile infantil, esta vez desde el Parchís. Sale a las 12.00 horas. Concurso de charangas. Segunda fase en el Jovellanos, a las 19.30 horas, del concurso de charangas. Lunes 12 de febrero Desfile de Antroxu. Sale de El Bibio a las 19.00 horas y llega al entorno de la Casa Rosada. Martes 13 de febrero Velatorio de la sardina. A las 17.00 horas en Begoña. Después, entrega de premios y entierro de la sardina.