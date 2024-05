Un plan de museos para el siglo XXI con Tabacalera como "punta de lanza"

Una vez aceptada la enmienda del gobierno de desarrollar ese "grupo de trabajo plural y multidisciplinar" en el marco del consejo de Cultura, el PSOE vio cómo salía adelante por unanimidad su propuesta de poner los cimientos para desarrollar un nuevo plan de museos de Gijón. El anterior, y único, es de 1989, en tiempos de Vicente Álvarez Areces como alcalde, como recordaba la proponente, la socialista Carmen Eva Pérez. "Que no hubiera un plan vigente no quiere decir que no se hayan hecho cosas", recordó la actual edil de Cultura, la forista Montserrat López Moro, tras defender la denominada "vía gijonesa", que para la acción cultural promueve el actual gobierno y colocar Tabacalera como "punta de lanza" para esa repensada red museística del siglo XXI. De hecho, para el PSOE "Tabacalera es lo que nos obliga a repensar a dónde queremos ir".