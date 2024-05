"La economía azul abre a Gijón un futuro prometedor", afirman los expertos

"Aquí hay tres centros de formación que no los hay ni en Europa ni fuera. Deberíamos ser capaces de aprovecharlos". Así se expresó el director del Centro Integrado de Formación Profesional del Mar, Indalecio Estrada, en la jornada "Gijón Azul. Futuro de la formación y la innovación empresarial", que se desarrolló ayer en el salón de actos de la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón. Lo hizo en una de las mesas redondas formadas por responsables de empresas y centros de formación del sector de la economía azul, que destacaron que éste "abre a Gijón un futuro prometedor". Estas estuvieron precedidas por la inauguración, a cargo de la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega, y el director del área de Transferencia y Cátedras de Empresa de la Universidad de Oviedo, Jorge García. "Creemos que estamos en un contexto favorable para poder desarrollar la economía azul", señaló Pumariega, que resaltó que el proyecto de Naval Azul "es una apuesta de ciudad desde todos los puntos de vista".

Al inicio de esta cita, organizada por Gijón Impulsa y la Cátedra Milla del Conocimiento, la vicealcaldesa se refirió a Naval Azul como "un proyecto estratégico y en el que tenemos depositadas muchísimas expectativas", al igual que en la ampliación del Parque Tecnológico. "Queremos que Gijón esté muy enfocado a la empresa, a la innovación y las tecnologías más disruptivas. Que podamos situarlo en el mapa, en el que los más jóvenes no tengan que marchar para encontrar oportunidades y que sea una ciudad en la que haya proyectos interesantes para que puedan desarrollar su vida en la ciudad", destacó Pumariega, quien apuntó que "la economía azul es una oportunidad que no podemos desaprovechar" y que "contamos con elementos claves que conforman un ecosistema muy propicios para poder desarrollarlo". "Esperamos que en un futuro próximo tengamos una nueva oportunidad en la ciudad, más terrenos para atraer nuevas empresas, poder crear sinergias entre las que ya tenemos y generar empleo de calidad y cualificado en la ciudad", agregó, además de incidir en que El Natahoyo recupere "una fachada marítima que a día de hoy no tiene". "Naval Azul va a consolidar Gijón como ciudad referente en cuanto a la economía azul, que es a lo que aspiramos", culminó.

Carla Álvarez, Julián Camus, Indalecio Estrada y Rubén González, este miércoles, en el salón de actos de la Escuela Superior de Marina Civil, durante la primera mesa redonda de la jornada "Gijón Azul" / Pablo Solares

La primera de las dos mesas, moderada por la directora de Promoción de Empleo, Carla Álvarez, llevó por título "Gijón Azul. Campus del mar. A la vanguardia de la formación integral en Europa". En ella, el director de Seguridad Marítima Jovellanos, Julián Camus; el propio Estrada; y el director de la Escuela de Marina Civil, Rubén González. Todos reivindicaron las posibilidades académicas y de investigación que ofrecen en sus centros. "En otras comunidades autónomas son capaces de venderse mucho mejor y nosotros, estando en el top, no nos lo creemos", subrayó Estrada. De cara a los próximos años, teniendo en cuenta la futura puesta en marcha de Naval Azul y la utilización de recursos renovables, los ponentes se mostraron optimistas. "Se nos abre un futuro bastante prometedor si sabemos aprovecharlo. Lo importante es que no perdamos ese tren. Que esos fantásticos buques que se hacen en nuestros astilleros estén operados por nuestros titulados para mantener la riqueza en nuestra región", argumentó González, mientras que Camus invitó a "comprometernos a hacer una divulgación conjunta y mayor de lo que son nuestras actividades fuera de un barco mercante".

El debate que cerró el evento fue el que protagonizaron sobre la "innovación empresarial en la economía azul" el director técnico de Astilleros Armón, Pedro Vicente; Martín Bosque, de Signal Software; y Pablo Ouro, de Red Táctica. Estuvo moderado por el gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz. Vicente expuso diferentes embarcaciones en las que han utilizado combustibles "más eficientes y orientados a la descarbonización", como metanol, gas natural licuado o hidrógeno. "Ponen la base de lo que va a ser la industria en el futuro", aseguró Vicente. Bosque comentó las tecnologías inmersivas que impulsan desde Signal Software para la formación de los profesionales a través del sistemas de pintado 3D en tiempo real u otras simulaciones. "Es efectiva, accesible y personalizable", zanjó.

Ángela Pumariega y Jorge García, en el salón de actos de la Escuela Superior de Marina Civil, durante la inauguración de la jornada "Gijón Azul" / Pablo Solares

Por su parte, Ouro reconoció que el Cantábrico presenta "una serie de dificultades" a la hora de implementar los parques eólicos "offshore". En comparación con los que desarrollan en el norte de Europa, Ouro recordó que "aquí tenemos retos como el oleaje y rachas de viento mayores que obligan a crear una solución propia". "Nuestra solución es una estructura de hormigón que permite ir a profundidades más grandes, soportar una turbina y que permita reemplazarla con una vida útil de 100 años", indicó, antes de cifrar en 400 metros la altura de las estructuras que proponen en Asturias. "Hay grandes complejidades, pero creemos que es posible. Estimamos dos meses de trabajo y doscientas personas trabajando. Se necesita mucha mano de obra", remarcó.

Todos coincidieron en que uno de los grandes retos en la actualidad es el relevo generacional tanto en las aulas como en las plantillas. "Es innegable el peso que va a tener la economía azul y tenemos que ser capaces de proveerle de todo tipo de profesionales. No podemos vivir de espaldas al mar", advirtió Estrada. "De los 1.500 marinos que tenemos, casi 1.000 o 2.000 están próximos a su jubilación y vamos a tener un serio problema", asintió Camus. "Hay muchos españoles con conocimiento fuera del país. Traerles de vuelta con condiciones parecidas a las de los países del norte es un premio para España", invitó Ouro, que sentenció: "Si no sentamos las bases ahora, vamos a llegar tarde".