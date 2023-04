Lo que acontece

Ayuso ha conseguido dos por uno, privatiza hospitales, y cuando Echenique tiene que ingresar por una neumonía, los suyos inundan las redes tachando de incongruencia que el portavoz de Podemos vaya a un hospital privado. El chisme no se sostiene, pero la premisa de los de las banderas al viento, a falta de argumentos, es "ruido, y leña al mono".

Feijóo pone la venda antes de la herida, asume que el PSOE resistirá el 28M y prepara al Partido Popular para las generales. No es un plan estudiado, es que previendo el fracaso en mayo, y viendo que las generales están lejos, trata de ganar tiempo por si tiene suerte y sube el paro, entramos en recesión o llega ese apocalipsis que anuncia continuamente y que los datos y los organismos internacionales le niegan una y otra vez.

Mientras tanto, Ayuso no tiene rivales en Madrid así que compite contra Pedro Sánchez, lo dice en una entrevista ilustrada con unas fotos en una playa, parece publicidad subliminal. La publicidad subliminal es ilegal, pero dejar morir a los ancianos o darles comida podrida en las residencias, dar becas a quienes con cien mil euros anuales de ingresos están en problemas porque tienen gastos que los pobres no tienen, o que su hermano cobre comisiones por venderle unas mascarillas defectuosas, es peor y no pasa nada. No le pasa nada a ella, que Casado desapareció por denunciarlo. Y no es que a Casado le preocupara la corrupción, es que vio una oportunidad de quitarse a Ayuso de en medio y aprovechó. Pobre infeliz.

Coinciden Ayuso y Feijóo en una reunión informativa del Foro Europa, comienza Feijóo presentando a Ayuso y tras señalar la dificultad de la presentación "por los rumores que el gobierno central ha difundido sobre la mala relación entre ambos", ensalza el "liderazgo con bravura" y "con resultados" de Ayuso afirmando que "su éxito será el de todo el partido", luego Ayuso sube al estrado, comienza su discurso y se come con patatas a Feijóo. Va de frente a por el voto de Vox a cuyos fieles advierte, "o Sánchez o España" y anuncia una nueva rebaja de impuestos, otra más, cifra en más de veinte mil millones lo que los madrileños se ahorraron en impuestos gracias a sus políticas. Un madrileño medio apenas va a notar la rebaja, como no notó las anteriores, lo que si va a notar son problemas con la sanidad, con la educación o con otros servicios por la falta de recaudación. Ella, y los suyos, notan la rebaja en sus bolsillos.

Y a la izquierda del PSOE, en el momento más propicio en muchos años, vuelta a lo de siempre, a si son galgos o podencos, a poner en riesgo una unión cuya efectividad ha quedado demostrada y que ha sido fundamental para superar las crisis que se sucedieron sin solución de continuidad en esta legislatura. La izquierda ha demostrado que sabe y puede gobernar, pero siempre hay alguien para poner palos en las ruedas.

Ahora que Pedro Sánchez ya puede dormir tranquilo, si nos olvidamos de que la política es un servicio y no una profesión y no somos capaces de arrinconar el puritanismo democrático, los maximalismos, las ofensitas y los egos personales, podríamos estar tirando por la borda lo que tanto trabajo costó conseguir. El 28M tenemos ensayo con todo.