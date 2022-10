Son mujeres, tienen menos de 40 años y han creado su empresa

En los últimos años ha cambiado el panorama empresarial y surgen mujeres de menos de 40 años cada vez más aficionadas a crear su propio negocio. El fracaso forma parte del proceso de aprendizaje para constituir un negocio, pero aún más el empeño. "Siglo XXI" presenta a doce emprendedoras, cinco asturianas, siete del resto de España seleccionadas por "Activos", la revista económica del grupo Prensa Ibérica, al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA.

El estudio de OBS Business School "El informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020-2021" apunta esta tendencia de vocación empresarial creciente, sitúa la edad media del emprendedor en 42 años y en la mayoría de los casos, el 72%, la motivación es la escasez de empleo, seguida de la intención de contribuir a generar riqueza (59,5%).

El capital para dar el primer paso sigue siendo un problema y hay un amplio campo para el nacimiento de firmas del denominado capital semilla, aunque también se ha avanzado bastante en este aspecto. El estudio mencionado recoge que para iniciar la actividad emprendedora sigue aumentando el porcentaje de emprendedores que recurren a los ahorros personales como capital semilla (del 58,5% en 2019 al 64,5% en 2020).

La tendencia a crear y poner en marcha negocios es creciente y se propaga el espíritu emprendedor entre los jóvenes universitarios. Según los datos que arroja Guesss (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) sobre "El espíritu emprendedor de los estudiantes universitarios", en España más del 20% de los estudiantes tienen intención de emprender a corto o largo plazo. Este análisis recoge la opinión de unos 98.000 universitarios y universitarias de 75 centros de educación superior del país.

En la encuesta, si bien al finalizar los estudios la mayoría opta por ser empleado por cuenta ajena y solo el 13% por emprender, a más largo plazo, es decir, cinco años después de acabar la carrera, la proporción de quienes quieren iniciar su propio proyecto se eleva 10 puntos, hasta el 23,1%, según el mismo estudio.

Claudia García Fernández, arquitecta rehabilitadora en Caso: "En Berlín vi lo que podía hacer muy cerca de casa"

Julio Vivas

La langreana Claudia García Fernández regenta un estudio de arquitectura en Campo de Caso. Con 36 años, y después de haber tenido experiencias laborales en Marruecos y Alemania, decidió irse al pueblo de sus abuelos, al que acudía de veraneo, e iniciar un proyecto. Tres años más tarde da frutos.

"Cuando terminé Arquitectura en Segovia no había trabajo de lo mío y tuve que volver a la casa familiar. Después pude retomar la actividad". Marchó a Marruecos, donde trabajó en un taller de rehabilitación del patrimonio. "Era muy interesante, porque se trababa de construcción con tierra". Su siguiente objetivo fue Alemania. "Me puse a estudiar alemán y emigré. En total estuve cuatro años y medio. El primero, en Colonia y el resto en Berlín", donde aprovechó para estudiar a distancia un máster de Bioconstrucción en el Instituto de Bioconstrucción y Sostenibilidad de Rosenheim (Bayern) mientras trabajaba en Berlín, centrada en la rehabilitación de casas tradicionales. "Cuando estaba allí trabajando me acordaba mucho del concejo de Caso, y pensé: esto que me encanta lo puedo hacer muy cerca de casa. Así me lancé para abrir el estudio en Campo de Caso".

"Hice un estudio y vi las posibilidades que tenía. No había ninguna oficina técnica ni en Caso ni en Sobrescobio, lo más cerca era Laviana, y decidí probar para ver si era necesario un estudio como el mío. Y sí, se necesita".

Empezó en la casa de sus abuelos y, para promocionarse, "iba por los mercados del ganado y el queso, donde montaba un puesto en el que mostraba material de construcción y contaba a los vecinos lo que podía hacer. Así conseguí un par de clientes y eché a rodar la empresa. Cuando necesité un lugar donde reunirme cogí el local para el estudio de arquitectura". ¿Y qué es lo que hace? "Sobre todo me encargo de la rehabilitación de edificios y viviendas unifamiliares e intento realizar una construcción sostenible".

Judith Naves, conservera: "Creemos en los sabores de Asturias y la economía circular"

Antonio Lorca

Judith Naves, de 29 años, impulsora de la marca "Astursabor", vio cómo sus padres cerraron el restaurante que fundó su abuelo en San Pedro de Naves (Oviedo) cuando abrieron la carretera alternativa a la que siempre dio vida y clientes a su negocio.

Está esperando a que le den la licencia para abrir una nave de 800 metros cuadrados en el polígono de El Berrón para la empresa de catering que crearon sus padres entonces, en la que Judith trabajó casi desde el primer momento. Un cliente madrileño les cambió la vida cuando les preguntó: "¿Por qué no me lo mandáis a Madrid?". Así nació la fábrica de conservas en 2008, en plena crisis, con Judith al frente. Luego montaron una ganadería en Las Regueras, de la que sacan buena parte de la carne con la que cocinan sus productos.

"Solo trabajamos con razas autóctonas, de kilómetro cero, sostenibles, creemos en lo que tenemos en Asturias y tiramos por lo nuestro".

Preparan botes con pote de castañas, caldereta de cordero xaldu, faba asturiana con oveja xalda, ternera asturiana de la montaña y otros manjares.

Las cosas le van bien a esta empresa familiar, con tres socios, todos ellos autónomos, que emplea a otras tres personas, sin contar a los que contratan eventualmente para servir los catering.

En estos momentos tienen repartida la empresa entre Mieres, donde está el catering; Langreo, las conservas, y Las Regueras, los animales. El objetivo es llevárselo todo a El Berrón, en Siero, y ampliar allí el negocio.

"Queremos ampliar las instalaciones tanto de catering como de las conservas, llevarlo todo a El Berrón para hacerlo más grande, estamos bien de trabajo y ahora vienen las Navidades, que son muy buenas para nosotros", explica la joven empresaria.

Ella cree en "la economía circular" y en los sabores de Asturias. Tanto que los confina en una lata para que no se escapen.

Olaya Esteban, multiemprendedora en servicios: "Me divierte emprender... y luego si funciona, pues bien"

Saúl Fernández

Olaya Esteban puso en marcha su primer negocio cuando cumplió los 21 años. Ahora tiene 39 y, entre medias, ha abierto dos negocios más y está a punto de hacer lo propio con el tercero: una orquesta privada, una agencia de publicidad, una escuela de música y, el último, uno de repostería.

"Me divierte mucho el emprendimiento: pensar la idea, llevarla a cabo… luego, si funciona, pues bien, es como el fruto conseguido. Lo que pasa es que corres el riesgo de que termines en sota, caballo y rey", apunta. "Por eso ahora estoy abriendo la heladería casera con mi hermana Alma", se explica.

Al regresar a Avilés, que es donde nació, formó la Orquesta de los Adioses, una agrupación musical que dirigió su hermano Miguel Esteban, pero que ella administraba.

"Había trabajado en varias agencias de publicidad fuera de Asturias. Cuando decidí volver a casa sabía de sobra que no iba a encontrar un trabajo que me llenara, que me hiciera sentir realizada, así que no me quedó otra que inventármelo".

Olaya Esteban cree que el emprendimiento va de eso precisamente: "Muchos de nosotros más que emprender por emprender, más que ambicionar ser Amancio Ortega, lo que hacemos es autoemplearnos", añade. La avilesina señala que en su caso, además de autoemplearse, ha creado cinco puestos de trabajo. "Porque necesito ayuda, creo nuevos puestos de trabajo". Esta ayuda viene de cinco empleados. En la Escuela de los Adioses, que este año celebra su décimo aniversario y que fue la evolución lógica de la época en la orquesta. Tras dejar la aventura musical que supuso mantener en vivo una agrupación musical, abrió una agencia de publicidad.

"Sigo en la Escuela. Trabajo allí todos los días", explica Esteban. "Por las mañanas estamos dando los primeros pasos para la Señora Waffles, la repostería". El local ahora está en obras. "Eso me sigue emocionando", concluye.

Sara Rato, traducción multimedia: "Ninguna empresa se dedicaba a lo que elegimos"

Nel Oliveira

La gijonesa Sara Rato Parrón, de 30 años, ha hecho del emprendimiento su forma de vida. Tras terminar los estudios de Administración y Gestión de Empresas (ADE) en la Universidad de Oviedo y darse cuenta de que "eso no era lo mío", se embarcó a buscar oportunidades en el sector en el que siempre tuvo "una espinita clavada", la de la traducción. Ahora, junto a Carmen Menéndez y Enol Ordóñez, trabaja en Aitrad, la empresa de traducción multimedia orientada a la accesibilidad que fundaron en septiembre de 2020 y con la que ya trabajan para HBO, Amazon Prime Video, Netflix o el canal de Youtube del streamer Ibai Llanos.

"A todos los que ahora se ven en una situación de incertidumbre como me vi yo hace unos años, les recomiendo que emprendan, aunque dé miedo y vértigo al principio".

La empresaria gijonesa es también graduada en Lenguas Modernas por la Universidad de Oviedo y licenciada en el Máster de Traducción Multimedia por la Universidad de Vigo. Tras su giro en la etapa académica optó por crear su propia compañía, de la que ahora vive "haciendo lo que más me gusta", traduciendo series, películas o documentales del alemán, francés, inglés y asturiano. "Vimos un nicho de mercado en Asturias y nos lanzamos. Ninguna empresa se dedicaba de forma específica a lo que hacemos nosotros y creímos que era la mejor opción, ya que en el sector es complicado entrar en plantillas de empresas".

Aitrad crea archivos de subtítulos orientados a personas sordas. "Para una mayor accesibilidad, diferenciamos las personas que hablan por colores para que tengan una mejor experiencia", señala. También están en Asturias, de la mano de productoras audiovisuales que confeccionan vídeos. "Lo más complicado fue hacer una cartera de clientes. No necesitamos una gran inversión, solo un ordenador para trabajar. Al principio nos apoyó Gijón Impulsa para dar forma a la idea y llevarla a cabo".

Silvia Díaz, academia de idiomas: "Tenemos suerte, en educación las familias no recortan"

J. L. S.

Silvia Díaz comenzó su andadura como empresaria cuando aún estaba en tercero de Filología Inglesa. Por aquel entonces cogió un negocio en su Tineo natal, era una academia de idiomas. "Estaba acabando la carrera y me surgió la oportunidad", asegura; "empecé con pocos alumnos, con más sufrimiento que otra cosa, pero era algo que me gustaba. Era mucho trabajo y poco rendimiento al principio". Ahora acaba de cumplir 35 años y regenta, junto a su marido, Ramón Villa, una academia de idiomas, Language Kingdom, que está especializada en viajes de inmersión en el extranjero para que los estudiantes se empapen de la lengua local. Tienen oficinas en León, Madrid, Sevilla y delegaciones en Pamplona, Valladolid y Galicia. "Poner la empresa fue mucho trabajo, teníamos que echar muchas horas, pero siempre tuvimos un buen volumen de clientes", asegura la empresaria. "La suerte que hemos tenido es que estamos en un sector en el que no se recorta, cuando hay una crisis la gente sigue invirtiendo en formación. Así que hemos ido capeando todas las crisis con éxito", añade.

La peculiaridad de su negocio es la de combinar la agencia de viajes con la academia de idiomas, una inmersión en toda regla. Especialmente en Canadá y Estados Unidos. Uno de los procesos más complicados de su trabajo es cuadrar todas las convalidaciones de los estudiantes a este y al otro lado del charco. "Hay que ayudarles a elegir las asignaturas porque luego hay que convalidarlas aquí, y no tiene sentido que el estudiante tenga que hacer aquí matemáticas y en Estados Unidos esté estudiando salsa", asegura Díaz. El único bache fue con la pandemia, que obligó a cancelar los viajes que estaban programados y descoser todo lo que ya se había cosido. Una particularidad de la compañía es que ha ganado en cinco ocasiones el que está considerado como el "Oscar" europeo de las agencias de viajes. También son profetas en su tierra: el año pasado fueron elegidos como empresa joven del año por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).