Llanes lanza un segundo «plan de choque» para adecuar caminos rurales en 11 pueblos, que el PSOE considera "humo"

El Ayuntamiento de Llanes probó ayer dos modificaciones de crédito por valor de 1.154.000 euros, que se destinarán a inversiones. La medida. Las aprobó el equipo de gobierno (Vecinos por Llanes y PP) y el PSOE se abstuvo. La primera modificación asciende a un total de 1.139.520 euros, procedentes del remanente de tesorería. La Concejalía de Hacienda justificó el cambio por la necesidad de ajustar el presupuesto por la insuficiencia de crédito previamente asignado a diversas actuaciones.

Entre las inversiones destaca el segundo plan de choque para la adecuación de caminos rurales del concejo, con un aumento de 483.729 euros, incluyendo 150.000 euros para alumbrado público. Beneficiará a once localidades: Lledíes, La Pereda, Meré, La Pesa, Posada la Vieya, Buda, Bricia, Po, Niembru y Llanes. El primer plan de choque había favorecido a otros ocho pueblos: Celoriu, Rales, La Llende, Pancar, Ardisana, Barru, Rusecu y Vibañu.

Aumenta también el gasto en acondicionamiento de espacios públicos en Nueva y Cardosu en 32.422 euros; la mejora del abastecimiento del agua en Cardosu en 30.788 euros, y el hormigonado de varios caminos del Valle Oscuru en 9.000 euros. También en 100.000 euros el gasto para actuaciones culturales, 7.372 euros para la recuperación de crédito del Cinemar y 20.000 euros para mejorar el patio de la escuela de 0 a 3 años de Llanes. La segunda partida alude a la construcción del rocódromo, con una inversión extra de 14.000 euros, tras haber quedado desierta la licitación inicial.

El PSOE acusó al equipo de gobierno de vender "humo" y lo instó a llevar a término todas las actuaciones. "Empiezan anunciando inversiones, pero luego solo ejecutan el 19,08 por ciento de lo anunciado. Llevan así nueve años. A este equipo de gobierno no se lo va a recordar por haber hecho inversiones significativas, más allá del plan de desbroces y la avispa asiática", criticó el socialista Óscar Torre.

El alcalde, Enrique Riestra, replicó recordando algunos de los últimos anuncios de obras en marcha o a punto de ejecutarse, como la de la Casa de Gracia Noriega o la reforma de la estación de autobuses: "Nosotros intentamos mejorar la vida de la gente, hay una diferencia sustancial en cómo se trata ahora el dinero público, por eso hay dos modelos el suyo y el nuestro", señaló. Además, se aprobó inicialmente y por unanimidad, la modificación de la ordenanza reguladora de 2002 sobre la limpieza. Se ha incluido la prohibición de dar de comer a las aves en la vía pública y que los perros orinen en el mobiliario urbano. Asimismo se han elevado las sanciones que pasan a 150 euros las leves, 200 las graves y 600 las muy graves.

La oposición manifestó su preocupación por la ausencia en las playas llaniscas de banderas azules, que entrega la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, responsable en España de los programas de la Foundation for Environmental Education (FEE), con sede en Dinamarca. La edil del ramo, Priscila Alonso, explicó que la decisión de no optar a ellas tiene que ver con los requisitos: "Este distintivo lo otorga una entidad privada y entendimos que los requisitos que ponía no encajaban en nuestras playas. Eso no quiere decir que nuestras playas no tengan calidad en las aguas, los servicios o los accesos", apuntó, y recordó que varios arenales de Llanes sí cuentan con las banderas "Q de calidad" y "Ecoplayas".

El PSOE emitió tras el pleno una nota de prensa en la que criticó la decisión de no solicitar banderas azules. El concejal socialista Luis Arenas calificó de "indignante" para la ciudadanía llanisca que se haya "echado por tierra la buena repercusión que generaban las banderas azules para nuestro concejo". Recordó que Llanes llegó a tener 6 banderas azules, que reconocen "la excelencia turística de las playas" y es "fundamental para su promoción nacional e internacional: podrían traer aún más visitantes extranjeros, pero el bipartito lo rechaza".

"La falta de banderas azules se debe a que no las solicitaron. Es decir, Vecinos y PP ‘pasaron’ de apostar por un distintivo de calidad para los recursos turísticos del concejo, un sector de especial relevancia en la economía local", resaltó Arenas.