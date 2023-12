Crece la indignación vecinal al registrarse otro incendio en Almacenes Industriales

Con los rescoldos del incendio del pasado martes aún humeando en Ciudad Naranco, los bomberos tuvieron que volver ayer a la calle Almacenes Industriales para apagar un nuevo fuego en otro de los inmuebles con okupas de este punto de la ciudad. Tras el enésimo suceso de este tipo, los vecinos del barrio ya están muy quemados. «El día que muera alguien abrasado nos lamentaremos de no haber hecho algo antes para solucionarlo», decía una residente mientras miraba cómo trabajaban los bomberos a escasos cincuenta metros de la nave que había visto arder hace tan solo dos días.

La alarma saltó a eso de las cuatro de la tarde, cuando comenzó a salir un denso humo negro por las ventanas de un edificio abandonado que tiene una planta baja y otras dos alturas. Según confirmaron fuentes de la Policía Local, fue una mujer que vive de okupa en el inmueble que hay enfrente la que avisó a los servicios de emergencias. Cuando llegaron los dos camiones de bomberos que se desplazaron hasta la calle Almacenes Industriales los efectivos del cuerpo se dieron cuenta de que las llamas salían de un edificio que ya había sido tapiado anteriormente, así que tuvieron que hacer un agujero en el muro de hormigón para acceder al patio desde el que los okupas acceden al interior del inmueble. En ese momento no había nadie dentro, pero sí evidencias de que había gente viviendo allí, a pesar de las barreras. «Suben por las ventanas o por los tejados. No tienen miedo a nada», explica uno de los bomberos, acostumbrado a este tipo de servicios. No en vano, en el edificio contiguo hay una cuerda colgando de una ventana situada a unos cinco metros del suelo que los okupas utilizan para llegar a la zona interior. «Suben hasta con niños y con bolsas de la compra. Un día se matan».

Hasta el lugar del suceso se desplazó con celeridad el concejal de Seguridad Ciudadana, el popular José Ramón Prado, que cada vez está más preocupado con lo que ocurre en Almacenes Industriales. De hecho, allí mismo sacó el teléfono y se puso en contacto con la jefatura de la Policía Nacional. «Vamos a trabajar conjuntamente para aumentar la vigilancia en esta zona desde ya. A los vecinos les pido paciencia hasta que logremos encontrar la solución definitiva, que no es fácil porque estos inmuebles son todos propiedad privada y de diferentes dueños», explica Prado, que también tiene previsto trasmitirle el problema a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa. «Sabemos que el problema es grave y haremos lo que sea para tratar de arreglarlo», sostiene el concejal de Seguridad Ciudadana.

La presidenta de la asociación de vecinos Activa Ciudad Naranco, Marisa Álvarez, también estaba ayer muy preocupada. «Estos techos son de uralita y cuando se queman, las sustancias cancerígenas se extienden por media ciudad», apuntaba entre otras cosas la representante vecinal.