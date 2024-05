¿Cómo irían Oviedo y Sporting según los “expected goals” de los que habló Luis Enrique? Estos serían todos sus resultados del año

Lo primero es explicar los criterios que se emplean para fijar los goles esperados (xG en el argot), tanto a favor como en contra. Cada empresa usa sus propias normas, pero como regla general se tiene en cuenta solo la posición en la que se hacen los disparos.

Kike Méndez, de Alebia Sports Analytics, empresa asturiana de Big Data, lo explica: "Se basa en las coordenadas del disparo, donde se realiza y donde se encuentra el portero. Pero no quién lo ejecuta. Por ejemplo, un penalti tiene un xG de 0,78, es decir: calculan que el 78% de los penaltis se anotan, independientemente de quién lo tire. No se pondera lo bueno o malo que sea el lanzador. Tampoco en jugada: Haaland y Rüdiger tienen el mismo xG ante una acción similar". Más detalles: "No se tienen en cuenta centros u otras llegadas, solo disparos: Un pase de la muerte sin remate no genera xG".

Para elaborar la tabla de resultados que acompaña a esta información se ha usado los xG partido a partido de Oviedo y Sporting en estas 38 jornadas ofrecidos por la empresa Opta. Para "traducir" en resultados limpios, se ha optado por redondear en números enteros. Así puede haber un equipo que genere un xG de 0,55 y su rival de 1,45 y se computaría como un 1-1. De ahí que haya tantos empates.