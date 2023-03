La réplica del 'Me Too' que está aireando antiguas agresiones sexuales en Asturias

Ya son decenas de testimonios y cientos de comentarios y adhesiones las que ha logrado en Twitter una réplica, en versión asturiana, del movimiento "Me Too". Aquel coro viral que, usado como hashtag en las redes sociales, sirvió para que en todo el mundo se denunciaran casos de agresión sexual y de acoso sexual. Y todo a raíz de las acusaciones que se empezaban a conocer contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein.

A ese le siguieron otros movimientos similares, como el más hispano "Yo también", y desde hace dos días hay una versión regional. En este caso, se ha articulado en la red social del "pajarito" y bajo la búsqueda de "Twitter Asturias" se están sumando en las últimas horas testimonios muy crudos de agresiones sexuales que en general, sucedieron hace tiempo en ambientes de ocio nocturno de diversas ciudades asturianas –aunque los momentos y lugares son variados–y nunca se denunciaron.

Hasta ahora. Porque tal como ayer confirmó la directora general de Igualdad del Gobierno del Principado, Nuria Varela Menéndez, tras animar a las mujeres que estaban contando sus casos en esta red social a buscar la ayuda del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales ya se han producido las primeras denuncias. Entre los denunciantes también hay muchos hombres. "Sabemos que hoy -por ayer- ya se generaron citas en el centro para contar las denuncias, y también las hay programadas para mañana. Y eso es lo más importante de todo esto, porque les podemos ayudar", contó Nuria Varela.

Barbón se hizo eco: "Ante los mensajes que me están llegando, llamad al 677985985"

El residente regional, Adrián Barbón, subió a su cuenta de Twitter un mensaje dándose por aludido de lo que está pasando. "Por favor, dadle difusión. Ante los mensajes que me van llegando, no olvidéis que tenéis a vuestra disposición el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de Asturias. Llama al 677 985 985", escribió Barbón.

Varela explicó que fue el lunes cuando en su departamento se tuvo constancia del movimiento que se estaba generando y la fuerza que estaba cogiendo. "En seguida, desde la cuenta del Instituto y yo misma desde mi propia cuenta, contestamos y pedimos a las mujeres que llamaran al Centro de Crisis porque más allá del desahogo que se pueda hacer en la red, en el Centro están las personas que las pueden orientar, acompañar y quienes les pueden ayudar. Porque esas heridas que demuestran tener muchas de esas mujeres hay que sanarlas", comentó la Directora General.

"Insistimos mucho en que es importante ir al centro a informarse y asesorarse porque será donde puedan encontrar las mejores respuestas a sus preguntas y el mejor acompañamiento. Hay que tener en cuenta que la violencia sexual es la que menos se denuncia. Solo un 8% de los casos acaban como denuncia y, sin embargo, las mujeres que acuden al centro de Crisis denuncian en el 75% de los casos", añadió.

Desde la Dirección General de Igualdad sostienen que "no es nuestro cometido juzgar" cómo se está desarrollando ese episodio colectivo de catarsis, ni frenarlo ni alentarlo. "Ni lo intentamos cortar, ni alentar. Lo único que decimos es que si quieren hacerlo bien, que compartan sus casos con el Centro de Crisis", sostiene Nuria Varela. Para la experta, lo único que demuestra lo que está sucediendo es que "hay muchísima violencia sexual en la sociedad y quedan muchos entornos hostiles para las mujeres jóvenes. Y el silencio en el que muchas de estas mujeres dicen que han vivido en los últimos años solo ayuda a los agresores".

Según el relato de los expertos como Varela, desde el "Me Too" "no es infrecuente que surgan iniciativas espontáneas como esta asturiana que se generan en grupo y donde gente que nunca quiso hablar de algo tan doloroso, se suelta. Lo que hay que decir muy claro es que estas heridas, si no se sanan bien, pueden estar ahí toda la vida".