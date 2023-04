El primer examen para la candidatura "Asturias-2030" apunta al 19 de mayo

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus sit amet neque arcu, et fringilla leo. Curabitur interdum fermentum dui a pellentesque. Curabitur placerat, purus sed molestie aliquam, libero justo commodo lorem, quis dapibus tellus sapien et sem. Aenean ipsum velit, euismod at mattis eu, consequat sed sapien. Nam blandit, dolor sed tincidunt facilisis, enim nunc aliquam lorem, hendrerit tempor dui felis sed ante. Ut nec quam eu nunc eleifend hendrerit vel sit amet lorem. Proin tempor ligula quis velit malesuada in dignissim magna rhoncus. Suspendisse placerat massa sit amet diam tempus sit amet tempor lacus elementum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sed dui maurandit. DoDonec elit nibh, vehicula eget vehicula ut, luctus ut risus. Cras imperdiet risus vel erat fringilla volutpat nec vitae enim. Nunc ac tellus est. Vestibulum id leo id quam bibendum cursus at nec mauris. Nunc in nisi a velit feugiat mollis sed a eros. Nulla tristique molestie massa, vel feugiat lorem rhoncus vel.

Semanas de movimiento para la candidatura lanzada por el Sporting "Asturias-2030" para que El Molinón sea una de las sedes de El Mundial 2030, si finalmente la Copa del Mundo se la lleva la triple alianza formada por España-Portugal y Marruecos, muy bien situada en estos momentos. La visita de los técnicos de la Federación Española de Fútbol a Gijón para inspeccionar las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo y El Molinón, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA el 4 de abril, se producirá –si no hay contratiempos de última hora– el viernes 19 de mayo.

La cumbre, que se celebrará dos días antes de la visita del club rojiblanco al estadio de Ipurúa para medirse a la Sociedad Deportiva Eibar, coincide además en un momento estratégico dentro del proyecto que está tejiendo el Grupo Orlegi en el club gijonés con la reforma de Mareo, que se encuentra cada vez más avanzada y con la residencia poco a poco tomando cuerpo. Emisarios de la Federación Española de Fútbol y de la de Portugal conocerán de primera mano el estado en el que se encuentra el proyecto del Grupo Orlegi en Mareo, y visitando la residencia. Hace escasos días Javier Tebas, presidente de LaLiga, también conoció de primera mano el desarrollo de la reforma de las instalaciones rojiblancas.

Los técnicos de la Federación han comenzado una ronda de visitas a todas las candidatas para recopilar informes sobre el estado en el que se encuentra cada una de las candidatas. Estos informes internos comienzan a tener ya un valor real y tangible en la carrera para ser sede. No son todavía decisivos, pero sí son vistos como importantes. En Mareo, donde se sabe de la visita de la Federación Española de Fútbol desde hace ya unas cuantas semanas, llevan tiempo preparando un dossier y recabando información detallada del proyecto conocido como "Asturias 2030". Los promotores de la candidatura no han cesado de trabajar para mostrar a los técnicos federativos claves sobre su proyecto. Se ha trabajado y se continuará trabajando estas próximas semanas en mostrar que la candidatura va muy fuerte y que está cumpliendo los plazos. Si es necesario se mostrarán imágenes, vídeos, planos del proyecto. El objetivo es mostrar que el plan tiene visos de salir adelante. El Sporting no quiere perder fuerza en la carrera por ser sede del Mundial y sigue apostando muy fuerte por "Asturias 2030", pese a la parálisis de los últimos meses tras la celebración del Mundial de Qatar. Aunque, es cierto, las citas electorales que se avecinan en Gijón y en Asturias apuntan a ser muy importantes para conocer si los nuevos gobiernos (local y regional) apuestan por apoyar el proyecto presentado por el Sporting. El Grupo Orlegi mostró una obra muy ambiciosa con El Molinón y que fue cifrada en unos 300 millones de euros, según apuntan distintas fuentes. El Sporting no ha virado en nada su estrategia y se mantiene con el proyecto diseñado por el arquitecto Fernando Sordo Madaleno.

En las últimas semanas los directivos del club rojiblanco iniciaron una ronda de contactos con algunos actores llamados a tener influencia en el proyecto y buscando conseguir apoyos para sacar adelante su plan. La financiación del proyecto apunta a ser uno de los principales escollos a superar. El gobierno regional ha mostrado su apoyo en distintos momentos.