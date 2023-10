Entre lágrimas y muy afectada. Así se mostró Fani Carbajo, ex de "Supervivientes" o "La isla de las tentaciones", entre otros programas, con sus seguidores. La tertuliana ha asegurado haber vivido un momento esotérico en el que entiende que su madre le está mandando mensajes desde el "más allá".

En el año 2020, Fani Carbajo se volvió una figura pública durante la emisión de la primera temporada de "La isla de las tentaciones". Apareció en el programa junto a su pareja, Christofer Guzmán, y juntos protagonizaron momentos inolvidables en la televisión española, como el famoso grito de "¡Estefaníaaaaa!" que Christofer exclamó al descubrir la infidelidad de Fani.

Su notoriedad en este programa le abrió las puertas para participar en "Supervivientes" en 2020, donde permaneció en la isla durante 56 días antes de ser la sexta concursante eliminada.

A pesar de las altas y bajas en su relación, Fani y Christofer parecían estar destinados el uno para el otro. Tanto fue así que decidieron casarse en junio de 2022. Sin embargo, su felicidad matrimonial fue efímera, ya que finalmente decidieron separarse.

Fani Carbajo se ha sincerado con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí, en sus "stories", ha hecho una curiosa revelación. "Os tengo que contar algo. Mirad mi cara, me he pegado una pechada a llorar. Tengo los ojos todavía rojos. Me ha pasado algo que no sé explicar. Es muy fuerte lo que me ha pasado. Es bonito, raro, extraño... no lo sé", comenzó a decir, sobre una historia que tuvo que posponer ya que, como ella misma dijo, tenía los nervios a flor de piel y necesitaba un respiro.

Unos minutos después contó su historia: "Anoche hago un directo en la otra red social y empiezo a hacer preguntas sobre el nombre que elegiría si tuviese una hija con Fran. Dije que me gustaría un nombre que sea un poco rar, diferene... y, de repente, alguien me dicen: 'Vicky'. Y yo: 'Anda, qu´ecasualidad, como mi madre'. Y ahí quedó la cosa".

Pero el asuntó aún colearía. "Yo creo mucho en las energías, en los ángeles, en el más allá...", aclaró la tertuliana, que explicó algo que le había pasado por la mañana. "Hoy, desayunando, ha aparecido una señora, se ha puesto uetso muy nerviosa a hablar conmigo y me ha dicho que conocía a mi madre, que vivió con ella... que compartieron la misma habitación cuando mi madre estuvo ingresada en el centro de desintoxicación", relató.

No fue lo único que le dijo la mujer, ahora ya "súper recuperada". "Me ha dicho que mi madre era una mujer muy buena, muy guapa, muy fuerte, muy inteligente y que siempre hablaba de sus hijas", agregó.

Carbajo entiende esto como un mensaje que le está tratando de enviar su madre desde el más allá. "¿Qué me está queriendo decir?. Yo sé que ella está ahí, que me está cuidando, que me manda señales... yo todos los días le pongo una vela", concluyó.