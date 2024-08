Alejandro Albalá duda de Sofía Suescun y Maite Galdeano: 'Igual están intentando ganar dinero de esta situación'

Sofía Suescun se sentó este viernes 23 de agosto en elplató de 'De Viernes' para contar todo lo que ha vivido con su madre, Maite Galdeano, con todo tipo de detalle, relatando el infierno que ha vivido desde pequeña. Ante este testimonio, las reacciones no han tardado en llegar a los platós y a las redes sociales y, aunque la mayoría han sido de apoyo y ánimo, ha habido quien ha sembrado cierta duda sobre el testimonio de la navarra.

Alejandro Albalá no se terminar de creer a Sofía Suescun

Alejandro Albalá, ex pareja de Suescun, también ha querido expresar su opinión después de escuchar a la que fue su novia hablar sobre lo sucedido. "Me provocó pena por toda la situación que yo también he vivido. He visto cómo ha podido sufrir con la madre todo esto que ha estado contando", comenzaba.

Además, añadía: "Sí que es verdad que, después de ver que Kiko no ha venido, de todo esto que están contando, puede que haya una parte que no sea real del todo".

De hecho, concluía de manera muy contundente su opinión sobre el conflcito entre Sofía Suescun y su ex suegra, Maite Galdeano: "Que no digo que sea mentira, entiendo que todo esto es verdad, pero igual están intentando ganar dinero todos de esta situación".

La relación entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun

Albalá ya desveló hace unas semanas lo que vivió cuando estuvo saliendo con la navarra. Hizo referencia al infierno que tuvo que pasar siendo novio de Suescun con la madre de la navarra: "Mi relación con ella, si la tengo que definir en una palabra, fue insoportable. Es muy duro convivir con esa mujer, yo viví momentos con ella muy desagradables. Estar yo en el baño duchándome y entrar ella así sin venir a cuento, a montones, eso lo hacía mucho y yo alucinaba. Me llamaba atontado y de todo, yo por respeto a mi novia por entonces no decía nada, pero he vivido cosas muy heavies".

Además, Alejandro Albalá arremetió contra Suescun al tratar el problema de su madre como algo "normal": "Sofía le daba normalidad a esas cosas, pero yo creo que lo hacía porque es lo que ha vivido, porque es como ella se ha criado. Kiko tiene razón en lo que dice que Maite absorbe a Sofía y la quiere solo para ella, a lo mejor es porque tiene miedo de quedarse sola. Me encantaría saber qué es lo que ha pasado ahora para que Sofía cambie de opinión y se haya dado cuenta de que lo que hace su madre no es normal".