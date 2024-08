La confesión de Escassi sobre Hiba Abouk: 'Ese choco no es mío'

Álvaro Muñoz Escassi lo tiene claro. No va a rehuir ninguna de las polémicas que le salpican. Si acaso, responder con evasivas o cambiando de tercio, algo que se le da muy bien.

Esa frescura en sus respuestas, su agilidad para salir del paso y su inusitada capacidad de volver a flote tras un embrollo quedaron claras en su paso por TardeAR.

Además, Ana Rosa Quintana cerró su programa anunciando un bombazo: Álvaro Muñoz Escassi será colaborador de la mesa VIP de su programa. Aprovecharán así el tirón de uno de los personajes de la farándula del momento.

Escassi lleva en el candelero ya muchas semanas desde su ruptura con la modelo María José Suárez, achacada a una infidelidad con una joven transexual llamada Valeri.

Escassi en ningún momento ha ocultado que mantuviese relaciones con Valeri. De hecho, ha querido volver a dejarlo claro en TardeAR: "No tengo ningún problema con mi sexualidad".

Ana Rosa quiso entresacarle si mantiene ahora mismo alguna relación o si está conociendo a otra persona tras la ruptura con María José Suárez. Algo que no ha aclarado Escassi, quien se ha manifestado muy a gusto con su estilo de vida. "Soy hiperactivo", asumió.

Especial hincapié le hizo Ana Rosa sobre su relación con la actriz Hiba Abouk, con quien ya se publicaron hace tiempo unas imágenes en la que ambos aparecer en actitud muy cariñosa en la playa. Álvaro Muñoz Escassi ah asegurado que son "amigos".

Pero en un momento dado de TardeAR, se ha dado pie a un juego de palabras con doble significado, algo a lo que es muy dado Escassi, con su pícara actitud.

TardeAR sacó una publicación de Instagram de Hiba Abouk en la que una mano sale revolviendo un guiso de papas con choco. Dan por hecho que ese plato lo cocinó Escassi y su mano es la que sale en el vídeo. Pero el jinete lo ha negado, aunque con cierta sonrisilla que hace dudar de sus palabras: "Ese choco no es mío"

Muñoz Escassi continuó con sus confesiones sobre Hiba Abouk: "Cocina muy bien". Y de nuevo, risas generalizadas en el plató de TardeAR por segundas interpretaciones de sus palabras.

Además, Escassi ha reconocido que la receta de ese plato se la enseñó "Pepi", madre de María José Suárez. "El otro día estuve a punto de llamarla para que me recordara la receta, pero sabía que no me iba a coger", bromeó. Eso sí, reconoció que la familia de su expareja "siempre me ayudó mucho, así que les mando un beso independientemente de todo lo que ha pasado". Según Telecinco, a María José Suárez le habría molestado que Escassi cocinase ese plato que le enseñó su madre para Hiba Abouk.