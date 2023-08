Balcones del Paraíso: Asturias es infinita al subir a los lagos de Covadonga

Desde el mismo inicio de subida hasta la llegada a Buferrera, donde los autobuses y taxis turísticos dejan a los viajeros, el paisaje es de una belleza contundente, se mire donde se mire, y aún mas cuando, por ejemplo, en alguna ocasión y en pleno día soleado una fina niebla hace acto de presencia, subiendo y bajando, apareciendo y desapareciendo con sorpresiva rapidez, como jugando a mostrarle a los viajeros la gran joya que son los Lagos de Covadonga y todo su entorno.

La zona, que cuenta con diferentes miradores, es una de las preferidas por buena parte de los cien asturianos que, encuestados por LA NUEVA ESPAÑA sobre los veinte lugares con las mejores vistas en Asturias, eligieron al Mirador de la Reina, en la subida a los Lagos, como uno de esos veinte, ocupando el puesto número 16 de este ranking donde el primer puesto fue para El Fitu (Parres), seguido por el Cabo Vidío (Cudillero), el pueblo de Asiegu (Cabrales), la Regalina en Cadavedo (Valdés), Cabo Peñas (Gozón), el Espíritu Santo (Muros de Nalón); los miradores del embalse de Salime (Grandas de Salime/Pesoz), Cabo Busto (Valdés), Brañagallones (Caso), Faro de Luarca (Valdés), meandros del Nora (Les Regueres/Oviedo), mirador de Torimbia (Llanes), Los Mártires de Valdecuna (Mieres) y la ermita del Alba (Quirós).

El mirador de la Reina, a unos 900 metros de altitud, es el primero que nos encontramos, a la izquierda, en la subida a los Lagos. Tiene zona de aparcamiento y también área recreativa con mesas y bancos de madera. El lugar lleva este nombre porque está dedicado a reina Victoria Eugenia de Battenberg, la que fuese esposa del rey Alfonso XIII. Allí, asomados a un impresionante balcón de piedra, hay unas vistas imponentes del entorno sobre las que se informan en dos paneles –uno de los cuales ha tenido la desgracia de toparse con seres incívicos y trasnochados que lo ha llenado de tachones–, mientras que en el otro se puede leer bien cuánto desde allí se ve, como es el caso, por ejemplo, de la sierra del Sueve y la de Cuana, o picos como Piezu, la Cruz de Priena, Carriaces o el Bruxieru.

También están señalizados Gamoneo de Cangas, el collado de Tarañosdiós, Cañavalles o Campo del Ganso, unas vistas que sin duda impactan en Diego Sánchez, de Zaragoza, que está recorriendo en bicicleta un tramo de los Lagos. "Yo viajo con mi furgoneta. En ella llevo la bici, soy un gran aficionado a este deporte y, aún más, cuando me pone en contacto con la naturaleza", dice.

Para él el paisaje de los Lagos "es impresionante, espectacular, me paré el mirador para ver esta zona y me acabo de encontrar además con esos buitres al fondo, que impresiona verlos", dice señalando a cinco de estos animales que descansan sobre una peña cercana.

Y es que la zona donde se levanta este mirador es también punto de observación y comedero de aves necrófagas, de ahí la presencia de estas aves en la zona. Entre las especies que allí acuden, y según se cita en el panel explicativo, están el Quebrantahuesos, el milano real, cuervos, buitre leonado y el alimoche común.

En toda esta zona no es el único mirador que hay, también se han habilitado otros para el disfrute de turistas, senderistas y montañeros, pues no olvidemos que estamos hablando de un entorno que se enmarca en los Picos de Europa. ç

Los otros miradores son el de Entrelagos, que se encuentra entre los dos lagos principales y con unas vistas de la zona impresionantes; el Mirador del Príncipe, que está relativamente cerca de donde los autobuses dejan a los viajeros; y el Mirador del Rey, al final de la pista que recorre la vega de Enol con unas vistas espectaculares del hayedo de Pome. Allí cuenta también con paneles interpretativos del paisaje.

Otro de los miradores en el entorno de los lagos de Covadonga es el Mirador de la Princesa que, curiosamente, cerrará en los próximos días la presente serie veraniega de "Balcones del Paraíso".

No se pude tener mejor broche de oro, que vistas a toda la inmensidad de esa joya natural que hay en Asturias: los Picos de Europa.

Cómo llegar

Salvo aquellos que estén autorizados, no se puede subir con coche particular y hay que coger los autobuses habilitados al efecto o bien los taxis turísticos que realizan esta ruta. De Cangas de Onís hasta cerca del Santuario hay habilitados diferentes parkings para dejar el automóvil, aunque suelen llenarse pronto.

No perderse

Visitar a la Santina, a la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, en la gruta y ver igualmente la basílica y todo su entorno, donde no faltan alojamientos, restaurantes y tiendas de souvenirs. Bajo la cueva está la fuente de los siete caños. Dice la leyenda que, quien bebe de todos ellos, se casa dentro el año.

Qué dicen

Entre las normas que más se recuerdan a los viajeros es cuidar el entorno que pisan, no llevarse nada del mismo, no dejar tampoco nada y no tocar ni molestar a lo animales que allí pastan en libertad, tanto por su propio bien como por el de los viajeros que, en ocasiones, se llevan más de un susto.