Balcones del Paraíso: El Ídolo de Peña Tú, prehistoria con las mejores vistas

Hay quienes prefieren la costa, el aire salado, la arena y el sonido de las gaviotas en el horizonte. Y también otros que gustan más del bosque, de la montaña, de la sombra amable de los árboles y de los caminos que, entre ellos, llevan a lugares que emocionan por historia y por su belleza. Éste es el caso de la ruta que conduce al Ídolo de Peña Tú, en el concejo de Llanes, desde cuya ubicación se pueden disfrutar de unas vistas increíbles si el tiempo acompaña e incluso, con la niebla justa, le aporta un aire de magia y misterio que se entiende una vez llegados a destino.

El Ídolo de Peña Tú, localizado cerca de Puertas de Vidiago (Llanes), se refiere a la representación de un ser antropomorfo de 1,10 metros de alto que, a decir de los expertos, pueda ser la idealización de una persona envuelta en un elaborado ropaje. Este dibujo, junto con otros que se encuentra en el abrigo de una gran roca de arenisca, que se levanta en el oeste de la Sierra Plana de La Borbolla, son representaciones de arte prehistórico correspondiendo, pinturas y grabados, a la época Neolítica. Estos señalaban, con toda posibilidad, un lugar conmemorativo, tal vez la tumba de algún personaje notable hace nada menos que unos 4.000 años. Fue declarado Monumento Nacional en 1924.

En el abrigo se distinguen dos tipos de representaciones: por un lado puntos y representaciones humanas muy esquemáticas, en la parte central, mientras que a la izquierda del Ídolo se representa un puñal. También hay cruces grabadas y piqueteadas, éstas ya muy posteriores, posiblemente hechas en la Baja Edad Media y la Edad Moderna.

Tanto por el lugar donde se ubica, como por su relevancia histórica y la ruta que lleva hasta él, este lugar se ha convertido en destino de los turistas que buscan lugares con encanto, con magia y con leyenda. Nada mejor que éste si se tiene en cuenta, además, que pocos años después de descubrirse el Ídolo, se descubrieron también cerca de cincuenta túmulos en sus alrededores, algunos con cámaras funerarias en su interior, cuyo origen se remonta, a decir de los estudiosos, más allá del 3.000 antes de Cristo.

A ello hay que sumar las espectaculares vistas que hay una vez llegados arriba. Tal es así que, en la encuesta realizada por LA NUEVA ESPAÑA entre cien personas sobre los veinte lugares con las mejores vistas en el Principado de Asturias el Ídolo de Peña Tú ocupa el puesto número dieciocho. La lista la encabeza el mirador de El Fitu (Parres), seguido en orden descendente por el Cabo Vidío (Cudillero). el pueblo de Asiegu (Cabrales), La Regalina en Cadavedo (Valdés), Cabo Peñas (Gozón), Mirador del Espíritu Santo (Muros del Nalón), los miradores del embalse de Salime (Grandas de Salime/Pesoz), Cabo Busto (Valdés), Brañagallones (Caso), el Faro de Luarca (Valdés), los meandros del Nora (Las Regueras/Oviedo), mirador de Torimbia (Llanes), los Mártires de Valdecuna (Mieres), la ermita del Alba (Quirós), el poblado de A Paicega (Pesoz), el mirador de la Reina en los Lagos de Covadonga (Cangas de Onís )y las vistas desde el Monumento del Sagrado Corazón de Jesús en el Monte Naranco (Oviedo).

Para llegar hasta arriba, donde se encuentra esta gran piedra arenisca, hay que caminar en sentido ascendente cerca de un kilómetro por un bosque donde se agradece la sombra cuando el calor aprieta. Se recomienda llevar calzado adecuado y también agua por si aprieta el calor. Hay un atajo, pero tampoco grande, y es más pindio por lo que mejor ir sin prisa por el sendero marcado en el bosque, un sendero con firme irregular, gravilla y piedras como toda caleya natural que de tal se precie.

Así, entre algunos viajeros que les gustan estos lugares donde historia y belleza paisajística se combinan por igual, se encuentran Manuel Campo y Amparo Gil, de Madrid, conocedores de Asturias y algunos de sus parques naturales y que deciden acercarse a ver el estado de los grabados y las pinturas, así como las vistas desde este lugar.

"Yo ya conocía el Ídolo hace muchos años porque hice la memoria de mi licenciatura sobre la enfermedades en astures y cántabros en periodo prerromano. Recuerdo que ver esta pieza, por primera vez, me produjo mucha emoción. Desde entonces vine muchas veces más a Asturias pero esta es la segunda vez que vengo hasta aquí", señala Campo.

Tras hacer varias fotos y disfrutar de un paisaje donde en esta ocasión la niebla inundó el valle, ofreciendo un espectáculo, sin duda, mágico, resume: "Este lugar es, sin duda, especial. No me cabe duda alguna. Lo que sientes aquí, ahora, es una sensación de quietud, de paz, maravillosa. Creo que igual no se valora suficientemente el gran patrimonio arqueológico que hay en el Principado de Asturias".

Tanto él como su mujer disfrutaron buen parte de la mañana de la contemplación de este lugar, sentados como quien dice "a pie de Ídolo", tomando fotografías y con unas vistas únicas de un paisaje que, una vez descubierto, ya es imposible olvidar. Tanto el camino por el bosque que hasta allí conduce, como el momento en que se descubre la peña.