Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la bolsa de viaje que podrás llevar gratis en todos los vuelos: disponible por 7,77 euros

Cada vez se hace más difícil llevar equipaje cuando tomamos un avión. Y es que las compañías están cobrando por lo que se entendía por equipaje de mano y solo permiten llevar gratis una bolsa de pequeñas dimensiones. Puen en Action venden la bolsa de viaje que tiene las medidas perfectas y una gran capacidad de almacenamiento y que podrás llevar gratis en todos los vuelos. Y lo mejor, solo te costará 7,77 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con una de ellas.

Se trata de la bolsa de viaje para debajo del asiento Spilbergen Dublín, que mide 40x20x25 centímetros y está especialmente diseñada para caber bajo el asiento del avión.

Bolsa de viaje. / Action

Pero es que además es extrafuerte, incluye correa para el hombro y está hecha en poliéster 100% reciclado.

Con esta bolsa tendrás todos tus accesorios al alcance de la mano y, como tiene varios bolsillos tanto en su interior como en su exterior, podrás guardar muchas cosas dentro.

Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio, esta bolsa de viaje tiene un precio de 9,99 euros, pero está en la promoción semanal de Actión con lo que cuenta con un descuento del 22 por ciento, con lo que se queda en 7,77 euros.