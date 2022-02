La crisis del PP aviva la bronca en la Junta y Mallada vaticina que "Ayuso saldrá reforzada"

Del informe técnico y jurídico que encargó su Gobierno sobre el impacto y los efectos de la cooficialidad del asturiano, el presidente del Principado leyó ayer las conclusiones. El estudio, su contenido y el uso que el Ejecutivo han hecho de él ha vuelto esta mañana al pleno de la Junta, llevado de la mano de las preguntas de los tres grupos del centro y la derecha. PP, Ciudadamos y Vox volvieron a censurar al unísono la "mentira" y la ocultación de un documento que al decir de los tres grupos desmonta la oficialidad "amable" que esta mañana, una vez más, ha vuelto a defender el Presidente. Que "echa por tierra su oficialidad voluntaria", le resumió la portavoz del PP, Teresa Mallada, Frente a ellos, en un debate agrio que se fue dulcificando a medida que las preguntas de la izquierda y Foro planteaban cuestiones ajenas al informe y a la llingua, Adrián Barbón volvió a defenderse con las armas conocidas. Que el estudio ofrece información "de parte", que "no son las tablas de la ley ni marca el camino que debe seguir el Gobierno", que "no hay un único modelo de oficialidad" lingüística y que en el marco constitucional cabe perfectamente la fórmula "amable", "a la asturiana", que él menciona con reiteración. "¿Me va a decir que hay un único modelo?", le preguntó a Mallada. "¿Es el mismo en Galicia que en Cataluña, la política que impulsa Alberto Núñez Feijóo, al que ahora tanto quieren, que el de Pere Aragonés, la de la Comunidad Valenciana que la de Baleares...?" Por esa vía introdujo Barbón en la sesión la crisis del PP, para el que deseó "de corazón que se recomponga, pensando en sus votantes y militantes de buena fe y para evitar que Vox siga comiendo espacio en la derecha".

"No se preocupe tanto por nosotros", le respondió la líder de la oposición, "porque denota nerviosismo". Mallada, que había sido comedida en los pasillos a la espera de la reunión a la que están convocados esta tarde los dirigentes regionales del partido, afeó a Barbón dentro del hemiciclo el "machismo" de las alusiones que su vicepresidente, Juan Cofiño, hizo ayer sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y después de dar por hecho que Feijóo conoce "las diferencias entre la realidad lingüística de Asturias y Galicia", dio por hecho que de ésta "Ayuso va a salir de esta difícil situación mucho más reforzada de lo que estaba. Tenga cuidado con lo que dice y dedíquese a trabajar por Asturias, porque parece un tertuliano más que un presidente" y "no pierda el tiempo tratando de ridiculizar a mi partido, porque las cosas no son como empiezan, sino como terminan. No se sienta usted tan triste por nosotros, a ver si va a acabar en depresión..."

"Ha insultado una vez más", devolvió el golpe Barbón recordando haber sido tildado de mentiroso. "El valor de su palabra", siguió, "lo conoce mejor que nadie Pablo Casado", y volvió a vaticinar, como ayer su vicepresidente, que con el viraje que está a punto de dar el PP "su posición sobre asturiano va a cambiar. Verá cómo migra su posición y toma nuevos aires, esos que vienen de Galicia", repitió en referencia al liderazgo creciente de Feijóo. "No sé si ahora, pero dentro de muy pocos años..." Por esos vericuetos de la más reciente actualidad política se fue enredando un debate en el que Barbón tuvo que repetir los argumentos cuando la portavoz de Ciudadanos reprodujo la carga a cuenta del informe. El Presidente acusó a Susana Fernández de haberse contagiado del tono de Vox y le preguntó, ante la inculpación por "estafar mintiendo a todos los asturianos, si "se cree que el Presidente lee todos los informes que tienen todos los consejeros. Conozco los que se elevan al Consejo de Gobierno", y ha quedado dicho que éste, encargo de la Consejera de Cultura, nunca llegó. Barbón dejó sin respuesta la petición del PP de cese de Berta Piñán, igual que obviamente la demanda de dimisión de Vox y la de Ciudadanos de someterse a una cuestión de confianza.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, concedió una mínima tregua al enardecimiento de la discusión pidiendo disculpas por haber puesto en duda el positivo por covid que impidió a la titular de Cultura acudir al pleno de la Junta de ayer. Barbón se las agradeció, pero a la renovación de sus acusaciones de mentir con el informe y la oficialidad le invitó a controlar el "envalentonamiento" del diputado tras los resultados de su partido en Castilla y León. "¿No será que tiene datos y le preocupan y por eso trata de conseguir la dimisión? A lo mejor, la respuesta la tenemos en 2023", terminó.

Barbón pone a Cofiño al frente del equipo que redactará la ley demográfica y anuncia para esta semana las bases de las ayudas a la natalidad

El Presidente respiró cuando IU llevó a la sesión bisemanal de preguntas los planes de hidrógeno verde, Podemos la exclusión digital de amplios sectores de la población y Foro la crisis demográfica. En este último punto, el Presidente completó el anuncio de hace unas semanas sobre sus planes de elaborar una ley demográfica. Para redactarla, dijo, "se conformará un equipo multidisciplinar encabezado por el Vicepresidente", a lo que el portavoz de Foro, Adrián Pumares, replicó agradeciendo que el líder no sea el comisionado para el reto demográfico, Jaime Izquierdo, al que no se le conoce, dijo, "ni una sola medida para frenar la despoblación". Barbón también anunció que las bases de la convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción instituidas en el presupuesto de este año se publicarán "esta semana".