El Principado exige “responsabilidades proporcionales” ante “el engaño” con los nuevos trenes de FEVE

El Gobierno asturiano exige “responsabilidades proporcionales al error” frente “al engaño” con los nuevos trenes de FEVE, según ha mantenido esta mañana el consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, en el pleno de la Junta General. El Gobierno autonómico ha sido preguntado acerca de esta cuestión por el PP, Podemos y Foro en el pleno que se celebra esta mañana en la Junta, donde ha apelado a la unidad de acción política y el consenso social “para que este despropósito sirva de punto de inflexión” en la mejora de las cercanías ferroviarias en Asturias

El consejero Alejandro Calvo no ha escatimado ni rebajado los calificativos contra Renfe y contra el Ministerio de Transportes por la chapuza con el contrato de las nuevas unidades para mejorar el servicio en la red de ancho métrico de cercanías, la antigua FEVE. “Estamos absolutamente insatisfechos y el nivel de dureza es inédito, con una declaración institucional del Principado, tratándose además de dos gobiernos del mismo color”, ha respondido el consejero Calvo después de que el portavoz de Foro, Adrián Pumares, plantease sus dudas acerca de que esa reacción fuera la misma si no hubiera elecciones autonómicas dentro de tres meses. También ha asegurado que el Principado no conocía que los trenes contratados no entraban por los túneles hasta que salió en los medios de comunicación, pese a los contactos periódicos entre su consejería, el Ministerio de Transportes y el ADIF.

En otra pregunta formulada luego por el diputado Álvaro Queipo (PP), el consejero endureció la valoración sobre la gestión de Renfe y el Ministerio de Transportes en este asunto, señalado por el diputado popular como “uno de los mayores escándalos en esta legislatura en materia de infraestructuras por parte del Estado”. El consejero Calvo no se anduvo con medias tintas: “Nos sentimos defraudados y engañados”, afirmó para señalar como responsables a Renfe, por ser la encargada de licitar ese contrato y al Ministerio de Transportes. No obstante, calificó de “muy feo” que el secretario general de los populares asturianos apuntase entre las responsables de este desaguisado, con malas relaciones entre RENFE y ADIF de por medio, a la secretaria de Estado y anteriormente presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, “porque ha sufrido una grave enfermedad en el último año y medio; debe mirarlo, no todo vale”.

El diputado de Podemos, Daniel Ripa, reivindicó que “Asturias merece un respeto” para a renglón seguido recalcar la caída en el número de viajeros de las cercanías en la región, que ha pasado de 13,5 millones en el año 2001 a los 4,8 millones dos décadas después. Ripa hizo hincapié en que el plan del Gobierno central “es el de siempre, retrasar las inversiones de Asturias y llevarlas a otros sitios” y reclamó al Principado avanzar en la negociación de las competencias ferroviarias. “Eso no supone que la comunidad autónoma tenga abordar las inversiones, lo estamos viendo en el País Vasco y Cataluña”, señaló Ripa, quien reivindicó “el blindaje de las inversiones en Asturias, como se ha hecho en Valencia”. El diputado podemista sostuvo que “el Gobierno asturiano tiene que optar entre dos modelos, el que mide con un metro como este y mal los túneles o el que apuesta por una red moderna y eficiente de cercanías”.

El consejero Calvo ha puesto el foco en la reunión esta tarde de la Alianza por las Infraestructuras, donde están los partidos de la oposición y los agentes sociales, para hacer un llamamiento a la unidad de acción en defensa de los intereses generales de Asturias. “El Ministerio tiene que reaccionar y Asturias lo ha hecho”, manifestó el titular de la cartera de Cohesión Territorial, que habló de “sobreactuación” por parte de la oposición, y abrió la puerta a hablar sobre las transferencias ferroviarias.