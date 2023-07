Covadonga Tomé (Podemos) acaba con la incertidumbre: Barbón será investido hoy en la primera votación

La portavoz de Podemos, Covadonga Tomé, ha despejado la incertidumbre sobre la investidura de Adrián Barbón a las primeras de cambio. El presidente en funciones revalidará mandato en el Principado para los próximos cuatro años en la primera votación, sobre las dos y media de esta tarde, ya que la diputada le dará el único voto de la formación morada, que unidos a los 19 del PSOE y los tres de IU Convocatoria por Asturias le supondrán los 23 requeridos para la mayoría absoluta.

Covadonga Tomé ha anunciado que ese voto favorable es el resultado de la consulta a la militancia celebrada ayer donde la portavoz propuso dar el sí al candidato del PSOE por dos motivos fundamentales: en primer lugar para evitar “la crispación de la izquierda” en el arranque de la legislatura que, a juicio de la portavoz morada, pretende la patronal asturiana; en segundo lugar para no dar pie a “la exclusión de la mayoría progresista del Gobierno” que el PP asturiano intentó con con su abstención, según anuncio Diego Canga semanas atrás. El sí de Tomé a Barbón fue respaldado por 140 de los 205 afiliados de Podemos que participan en la asamblea de este martes, es decir por un setenta por ciento de los militantes que se pronunciaron en una consulta que había sido desautorizada por al dirección autonómica, que ya había planteado el voto favorable a la investidura por decisión adoptada en el Consejo Ciudadano Autonómico.

“Ojalá nos pongamos cuanto antes a trabajar, planteó la portavoz de Podemos, que reprochó al candidato a la investidura “el contacto mínimo” con Podemos y sobre todo con ella en las semanas previas a este debate. “Usted no ha querido avanzar con Podemos”, reprochó Tome a Barbón, a quien ofreció el apoyo de Podemos para impulsar la reforma de la salud mental en Asturias, con la contratación ce 200 psicólogos, 30 psiquiatras y 50 trabajadores sociales, también para atajar las listas de espera con medidas como “la reformulación de la dedicación exclusiva” y para la aprobación de “un nuevo Estatuto de Autonomía”.

La portavoz de Podemos pidió a Barbón que siga el consejo del expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, de que la política consiste “en el arte de extraer la sabiduría colectiva, poniendo la oreja”. Covadonga Tomé insistió en la conveniencia de un tripartito de izquierdas al frente del Principado para esta legislatura: “Tiene la oportunidad real de estar al frente de un Gobierno con claro carácter progresista”, planteó la portavoz de Podemos, “un gobierno fuerte, con mayoría estable de 23 diputados para llevar a cabo un programa de transformación que pueda aprobar leyes y presupuestos”.

La confirmación de la investidura de Barbón para un segundo mandato consecutivo, con el voto de Podemos, llegó después de la primera intervención del portavoz de Foro, Adrián Pumares, que empezó su intervención desmarcándose de “bloques ideológicos” donde esté Vox. “El autonomismo y reformismo de Foro con un partido que recorta derechos y quiere acabar con el Estado de las Autonomías para relegar a la Junta General como si fuera una diputación provincial”, apuntó Pumares, quien criticó la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno socialista en los últimos cuatro años. “Ser una isla fiscal lastra el crecimiento del Principado”, reprochó el portavoz de Foro, que pidió “seguir avanzando en la fiscalidad diferenciada para la zona rural”. También se declaró “consciente” de la “oportunidad perdida” que supuso la legislatura pasada para la oficialidad del asturiano, que contextualizó “en una ola reaccionaria” y propuso que para estos cuatro años se apueste “por el desarrollo jurídicamente aprobado”, en clara alusión a la ley de uso del asturiano, aprobada en tiempos de Sergio Marqués y del PAS en la Cámara asturiana. Pumares señaló como una de las asignaturas pendientes “revertir la sangría demográfica” y la creación del Comisionado para el reto demográfico “que no solucionó nada”. El portavoz forista ha ofrecido "la mano tendida" de su partido para "sacar adelante" cuestiones de interés general para Asturias, tas recordar "estrepitosos fracasos" en la interlocución de Barbón con el Gobierno central, entre los que aludió expresamente el retraso en la llegada del AVE a Asturias y la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas (LESPRE).

Pumares señaló como una de las asignaturas pendientesdel primer mandato de Barbón “revertir la sangría demográfica” y la creación del Comisionado para el reto demográfico “que no solucionó nada”. El portavoz de Foro reprochó que “el único trabajo serio no lo hizo el Gobierno, sino esta Cámara en una comisión cuyas conclusiones no lograron traducir en una ley a tiempo no traducir en ley a tiempo”. Pumares ha emplazado al PSOE “a cambiar de receta”.

IU tiende la mano para un gobierno "reformista"

Ovidio Zapico añadió un matiz al deseo de un gobierno de "unidad progresista" que Adrián Barbón expuso ayer en su discurso de investidura. El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias dijo que quiere un gobierno de unidad progresista "que sea además reformista". El coordinador de IU de Asturias llenó su intervención de empujones al presidente en funciones para que la negociación que el PSOE tiene en marcha con su formación política concluya cuanto antes en un Gobierno que replique el Ejecutivo de coalición que ha dirigido España los últimos cuatro años. "Sí, nos queremos sumar a su gobierno", le dijo. Y sabiendo que todo está a punto de concluir satisfactoriamente le conminó invitándole a "culminar ya esa negociación que nuestras delegaciones llevan manteniendo durante unos cuantos días". Sería "interesante", añadió, incluso "que nos comprometamos aquí mismo a avanzar en la culminación de ese acuerdo, en la consecución de un programa de cambio que tiene que ser además de transformación". Zapico ve que "una parte muy importante de la sociedad asturiana está anhelando que demos luz verde a ese acuerdo" y para cargarse de argumentos busca uno de los políticamente imbatibles: las elecciones. El pacto le vendría bien a su campaña electoral, a la "remontada" que buscan de aquí al domingo el PSOE y Sumar frente al bloque de la derecha. "Estoy seguro", ha subrayado tirando al presidente de la manga, "de que lo mejor para que nuestra base social vaya a votar animada y convencida de que es posible ganar las elecciones es que logremos en Asturias" el mentado gobierno de unidad y reforma.

Como eso no va a ser gratis, Zapico enfatiza que el discurso de Barbón desprende "valores que mi grupo comparte". Cita la igualdad, los derechos LGTBI, los "planteamientos genéricos que ha esbozado sobre la ordenación del territorio", las propuestas sobre la educación infantil y la sanidad pública con un matiz sobre su especial preocupación "por la situación de la atención primaria y la desafección que eso está generando en la población". Comparten la política de vivienda y "quizá falte más concreción en torno al Eje Atlántico, pero están en sintonía también sobre "el interés y la preocupación" respecto a la reforma del Estatuto de Autonomia y la oficialidad, pero como ayer mismo Zapico dejó dicho que echó en falta "autocrítica" en el discurso de Barbón, y como hoy añadió la necesidad de un gobierno "reformista", el portavoz de IU añadió a sus coincidencias las disonancias y ofreció "seis cambios estructurales que o bien echamos en falta o se trataron de una forma en la que diferimos o nos gustaría complementar".

Pidió activar la alianza por la industria, "empezar la reforma de la administración por los servicios sociales", ir "un paso más allá" del pacto por la salud mental "comprometiéndonos en la aprobación de una ley para la comunidad autónoma" y suscribir otro acuerdo "por el medio rural asturiano" y sobre todo, entrando de lleno en el gran punto de fricción que su partido mantiene con el PSOE, "abordar una nueva época, un nuevo tiempo en materia de política medioambiental". Defendió en este punto, tomando a Barbón por la palabra de Pedro de Silva, un modelo similar al que alumbró el gobierno del primer presidente del Principado elegido en las urnas". "La guerra contra la burocracia", concluyó en clara referencia a la ley de calidad ambiental que cuestionan, "no tiene que basarse exclusivamente en un desplome del control público. Hay que recomponer y reconfigurar la autoridad ambiental pública".

Vox: "Ustedes son la verdadera involución"

La portavoz de Vox, Carolina López, compuso una sonora enmienda a la totalidad del Gobierno socialista de Barbón y, por elevación, de todos los de sus antecesores y compañeros de partido en toda España. Lamentó "el cordón sanitario que en realidad es antidemocrático" del presidente contra su partido y le devolvió con la misma palabra la acusación de involucionista que recibió ayer. "Llevamos muchos años de parálisis que se traduce en retroceso", dijo. "La verdadera involución para Asturias han sido ustedes, porque han sido incapaces de cumplir lo que han prometido y de dar solución a esos problemas. Por su nefasta gestión son la verdadera involución", enfatizó. Con las previsibles acusaciones por la pretensión de oficializar el asturiano combinó la acusación a Barbón de ser "el presidente autonómico que menos empleo ha creado durante la pasada legislatura. Ustedes son destructores de trabajos, de sueños, de planes de futuro para las familias asturianas, de empleo, riqueza y producción. Está expulsando a los asturianos de nuestra tierra", enfatizó antes de volver a proponer una bajada de impuestos como eje de su planteamiento y a su estela la reducción del "gasto político" y en "chiringuitos".