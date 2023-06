La fonte d'Asturies ta atarraquitao d'agua. Los pantanos qu'abastecen al centru de la rexón, los de Tañes y Rusecu, nel parque natural de Redes, tán prácticamente llenos: tán al 97,14 por cientu, almacenen 36,48 de los 37,55 hectómetros cúbicos d'agua que-yos cueyen dientro. Una situación que contrasta cola que vive gran parte del restu d'España, onde los embalses tán al 47 por cientu, venti puntos menos que la media de la última década. En llugares como Barcelona, Córdoba o Almería la emerxencia pola seca ye yá estrema, con menos d'un 20 por cientu d'agua nos pantanos qu'usen pa dar de beber a la so población.

El tercer embalse qu'abastez a la zona centro, nesti casu puramente a Uviéu, ye'l de Los Alfilorios. La so situación ye menos favorable que la de los pantanos de Redes, yá que ta al 58 por cientu de la so capacidá. Con too y con ello, faciendo una media de los trés almacenes d'agua, Asturies puede tar tranquila con vistes a lo primero del branu, yá qu'en xunto tán al 91 por cientu (Tañes ye con diferencia'l más grande de los trés, y ta enllenu). En comparanza col restu d'España, Asturies ye una privilexada. Más allá de los llugares onde la seca ta poniéndose gafa, nel restu del país los embalses –sacante en Lleón– tán en niveles inferiores a los que suelen rexistrar a estes altures del añu. El final de la primavera ye cuando los pantanos tán más altos, una y bones el desxelu remató dafechu y se recueyen les agües de los meses qu'en teoría tendríen de ser más lluviosos.

Cadasa ye la encargada de xestionar l'agua de Rusecu y Tañes, utilizando pa ello una potabilizadora allugada en Comiyera (Sobrescobio), al pie de la primera d'estes dos preses. En 2021, el Consorciu d'Agua d'Asturies apurrió a los sos veceros –conceyos, empreses– un total de 54.731.237 metros cúbicos d'agua potabilizao. D'ellos, 53.676.637, esto ye, el 98 por cientu, veníen d'esta planta. La fonte d'Asturies ta nel parque de Redes, y esta potabilizadora ye'l so grifu. Hai planes amás p'amplialo. Yá empezó'l valtamientu d'una antigua piscifactoría (cría de truches) que taba allugada al pie de la planta. Nestos terrenes va construyise una ampliación de la instalación, que va aumentar la so capacidá de depuración d'agua dende los 3.200 llitros per segundu actuales hasta los 4.200.

Esta ampliación de la potabilizadora de Cadasa ye la más costosa de les actuaciones previstes nel so plan d'actuaciones. Tendría un presupuestu d'unos 14,5 millones.