Las mayorías de Corrales no se jubilan

Jaime Menéndez Corrales será homenajeado mañana, en una multitudinaria comida en el Palacio de La Magdalena, a partir de las 14.30 horas, por sus vecinos porque, entre otras cuestiones, ha sido Alcalde de Soto del Barco durante 32 años consecutivos y todos con mayoría absoluta, que lo convierten hasta ahora en el regidor asturiano con más años en el cargo. "Estoy tan nervioso como agradecido, será un día importante y el siguiente sábado, también (por la sesión de investidura en la por primera vez no le entregarán el bastón de mando, pero sí a su sucesor, Jimi Pérez Lorente)", señala el todavía alcalde en funciones.

En 1991 comienzan sus mayorías absolutas, ocho en total. "En un principio no pensaba ser el candidato, pero acepté", indica. "Teníamos un presupuesto raquítico, luego en el segundo mandato, que estaba Sergio Marqués de Presidente del Principado, comenzaron las grandes obras, pero esas se aumentaron en la época de Tini Areces, que fue la época dorada en Soto", añade. Llegó el tiempo de las obras de saneamiento, abastecimiento, la entrada en Cadasa, los polideportivos, el teatro Clarín de Soto...

Llegó a ser secretario del PSOE durante años pero no quería seguir compaginando el cargo interno y la Alcaldía. Con el tiempo, estallaría una crisis interna en el PSOE con su sucesor en la agrupación local y a su vez teniente de Alcalde, Pedro Álvarez. "Tenía a la oposición dentro de casa, llegué a pensar en dejar la política, trasladé el problema a la FSA para que frenara el acoso y derribo que sufría, que sufríamos algunos, y no hicieron nada", destaca. "Marchamos del partido, seguimos como no adscritos y yo, de Alcalde", añade.

Fue entonces cuando varios ediles con Menéndez a la cabeza crearon la Candidatura Independiente de Soto del Barco (CISB). Concurre por primera vez a los comicios de 2011 y gana con otra mayoría absoluta. Y así en las elecciones de 2015 y de 2019. A mitad de este mandato, Menéndez avanzó en una entrevista en este periódico que a final de mandato se retiraría, como así hizo. Tras la crisis con el PSOE confesó que en 2019 votó al Senado a su expartido con "una sola cruz". De todo este tiempo, 32 años, se lleva muchas más satisfacciones que disgustos "porque haber intervenido en mejorar las condiciones de la vida de los vecinos". "La principal razón por la que no seguí es que estoy cansado, y para la política hay que tener ganas, se acabó el ciclo, nada más", remarca Menéndez Corrales, que tiene claro que no dejará colgado a su equipo, el CISB, y se ofrece para solventar cualquier duda o ayuda que puedan necesitar durante el mandato que comenzará la próxima semana. "El 28 de mayo ocurrió algo increíble, –su partido venció con la mayor de las mayorías absolutas hasta la fecha en Soto del Barco, ocho de once concejales–, que desmonta lo que ya sabíamos, después de haber sufrido no pocas descalificaciones afirmando que la CISB es un proyecto personal de Corrales, como decían, pues no, es un proyecto de futuro en el que el nuevo equipo será capaz de hacer lo que no conseguimos estos años", enfatiza Menéndez Corrales, que concluye, pensando en sus detractores: "Vais a tener CISB para rato".

Su historia política comenzó a escribirse mucho antes, con 22 años. Fue candidato del PSOE –antes de la crisis local– en las primeras elecciones democráticas de 1979. Fue de independiente. Participó en un gobierno de PSOE y UCD que duró meses e incluso llegó a ser Alcalde en funciones después de que Alianza Popular y UCD llegaran a un acuerdo que derivó en otra sesión de investidura, que dio el bastón de mando al último regidor franquista por Alianza Popular (AP), Ismael Álvarez. "El primer Alcalde de la democracia en Soto fue Julio Alfredo Suárez, de UCD, al que destituyeron", incide Menéndez. Tras haber solicitado prórrogas por estudios para hacer la mili, Corrales entrega su acta y viaja al cuartel de San Sebastián. "Me licencié el 23 F por la mañana", recuerda el joven que salió de Guipúzcoa en tren y no fue consciente de lo que había ocurrido hasta que llegó a Oviedo y un tío suyo se lo contó en la Estación del Norte.

"Siempre fui socialdemócrata, y humanista cristiano, influenciado por un cura, Jorge Martínez, al que siempre le preocuparon los temas de interés social", defiende Menéndez Corrales, que a su vuelta a La Corrada y tras dejar de lado su carrera de Magisterio, empezó a trabajar en una empresa de maderas familiar además de en varias academias de Avilés y Oviedo. Se afilió al PSOE en 1983 y salió elegido concejal ese año. Fue concejal de Cultura durante ese mandato y ayudó a levantar la Casa de Cultura de La Arena. "En el siguiente mandato, el de 1987-1991, seguí con Cultura pero dejé el cargo en 1989, no me encontraba a gusto, gobernábamos en coalición con el PP, tras haber sufrido ellos varias escisiones", recuerda Corrales.