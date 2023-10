Lactancia: salud, envejecimiento y economía

La Consejería de Salud del Principado de Asturias organiza en Avilés, en el Hospital Universitario San Agustín, una Jornada Autonómica en celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La elección del Área Sanitaria III como sede viene a avalar el esfuerzo mantenido durante años por parte de numerosos profesionales del ámbito de la Atención Materno-Infantil, logrando remontar una inercia declinante vinculada a nuestro moderno modo de vivir.

El compromiso de los profesionales sanitarios en este programa de salud es inequívoco, aunque su esfuerzo necesita trascendentes cambios en la sociedad y en el mundo de las empresas para que pueda tener continuidad y los recién nacidos puedan prolongar su alimentación natural durante, al menos, los seis primeros meses de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos llena de argumentos: ayuda a prevenir el sobrepeso en la infancia, protege contra la leucemia infantil, promueve el apego, aumenta la inteligencia de los bebés, entre otros. La leche materna protege de las infecciones y brinda una nutrición perfecta; además, en tiempos de economía circular, es difícil encontrar otro ciclo mejor que el de la lactancia materna para ayudar a mantener el medio ambiente, aunque sólo sea en reducción de envases, tetinas, etc.

El reto para 2023 en lactancia materna, para la OMS está en atender a lo difícil, a los cambios en las empresas y en la sociedad y a la implicación de los líderes sociales. De todas las veces que nos encontramos en los medios alguna reflexión sobre el envejecimiento y el declive demográfico de nuestra Asturias del alma, son contadas las que ponen el énfasis en los cambios en el mundo laboral para ayudar a que las parejas puedan tener hijos; ya pueden multiplicarse por diez las ayudas individuales que, si no hay condiciones en el medio laboral, no habrá resultados. Las mujeres ya han reiterado que no van a renunciar a su desarrollo profesional, que no van a regresar al pasado. El camino es claro y necesita, sobre todo, el impulso de la otra mitad de la población, la que, si puede, mira para otro lado.

Los profesionales sanitarios hacen ya su parte. Le toca al resto de la sociedad en su conjunto no defraudarles, no generar la frustración de ver que el esfuerzo realizado en los hospitales y en los centros de atención primaria se va por el desagüe porque las madres, en cuanto se reincorporan al trabajo, dejan de disponer de facilidades para mantener el tiempo que sea posible la alimentación natural a sus hijos, niños o niñas.