Fallece Manuel Estrada, "Manolo el del Kopa" de Nava, una semana después que su esposa Ángeles

Hace justo una semana Nava lloraba la pérdida de Ángeles Montes, "la del Kopa", la mítica cafetería naveta. Y ha querido el destino que este sábado falleciera su marido Manuel Estrada, exactamente ocho días después que ella. "Un golpe más" para la familia, destaca su sobrino Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, porque "no estaba mal, no esperábamos este desenlace".

Fue mediada la semana cuando Manuel empezó a enfermar y "nos dijeron que era cosa de horas, al final aguantó sedado un par de días", indica la familia. Falleció sin saber que su esposa ya había dejado este mundo, porque "no llegamos a decírselo", puntualiza Paniceres. Vivía en un geriático de Villaviciosa desde el año 2019, tras una caída que mermó su movilidad, y el funeral por su eterno descanso se celebrará este domingo, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Nava.

"Fue una persona muy conocida y querida, el Kopa fue toda una insignia de la hostelería local, parada obligatoria cuando la carretera Nacional pasaba por el centro del pueblo y se llevaba todo el tráfico del oriente de Asturias; el pincho del Kopa fue una referencia durante años para muchos", rememora Paniceres. Abierto en 1966, el negocio fue epicentro del la vida local, con la figura de Manolo, el del Kopa, grabada tras la barra en la memoria de varias generaciones.

Nacido en Priandi en 1937, Estrada empezó su vida laboral en el ámbito minero, en el taller de Solvay donde su padre era vigilante y donde se libró de la mili. Después viviería en el barrio de La Colegiata, y con el Kopa marcó una época con sus cubalibres e irlandeses, con una clientela tan variada como fiel que lo recuerdan aún como responsable de la cafetería, que traspasó en el año 1982 para acabar jubilándose en Automáticos Principado.

Aficionado a la caza y al real Oviedo, era sobrino del histórico socialista Benigno Corte, y siempre pudo presumir de ser buena gente, apreciado por todos. El matrimonio que formó junto a Ángeles Montes, que no tuvo hijos, tenía a sus sobrinos Carlos, Ángel y María José. Esta última fue la que estuvo más tiempo cuidándolos en los últimos años, al volver a España tras residir en México. Manolo y Ángeles, "los del Kopa", estuvieron casados 64 años. Y se fueron con apenas una semana diferencia.