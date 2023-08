Florentino Martínez, el número uno

Florentino Martinez Roces, fundador y creador de la asociación Langreanos en el Mundo, dice dejar la entidad por motivos familiares. Tiene que dejar la presidencia, a la que se ha entregado desde hace muchos años. No nos conocemos personalmente, aunque sí que hemos hablado por teléfono unas cuantas veces. Durante la primera vez, él fue quien que me animó a afiliarme, pese a que soy ovetense, si bien Langreo ha marcado mi vida: cortejé y me casé con una chica de Sama, y trabajé durante unos cinco años en el Banco de Langreo. También soy socio de "La Montera" y también de festejos de El Carbayu. Para él, era más que motivo para considerarme un langreano más en el mundo, incluso ahora que resido en Madrid.

Florentino, hombre no solo trabajador y emprendedor, sin olvidar su faceta de empresario, fue marcando su tarea por diversas poblaciones de España, terminando con una compañía que regenta, creo recordar, un hijo en Málaga. En mi colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, Florentino no dejó de ayudarme en mis escritos, puesto que él era, con mucho, el mejor conocedor de su tierra natal. Entre tantas cosas que recuerdo, tengo la copia de un fotografía donde figuraba su padre como maquinista de aquellas locomotoras de vapor y donde también aparecía un tío de mi mujer, Quico, ambos ya fallecidos. Dejas, Presidente, un recuerdo imborrable de tu larga tarea por todo ese mundo langreano que te quiso y te querrá siempre. Yo, desde mi rincón, te agradezco infinito lo que me has ayudado y te hago llegar un caluroso y fuerte abrazo.