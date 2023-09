Indigesta crema catalana

En este caso me refiero a la "catalana", que a buena parte de los españoles les está produciendo terribles molestias estomacales, he incluso muchos han comenzado a odiar. Se pierde en los anales de los tiempos las constantes concesiones que se han realizado a la comunidad de Cataluña para tener contentos a sus dirigentes, pero el tiempo ha demostrado los esfuerzos han resultado en vano porque todo les parece poco y suben el listón cada vez más.

Además, tienen pésima memoria. Pronto han olvidado la riada de millones que recibieron a cuenta de la celebración de los juegos Olímpicos del 92, o la llegada del AVE en 2008 que les supuso un plus de modernidad y un cambio radical del todo. Simples muestras.

No hace falta explicar que ese esfuerzo inversor se realizó en detrimento del resto de las Autonomías españolas que vieron forzosamente sacrificadas inversiones y mejoras ya previstas. Todo para alimentar al insaciable dragón separatista.

Sin ir más lejos, y hablando de trenes, ahí tenemos a nuestra Asturias con un tren burra de Feve, o un AVE previsto para noviembre para el que se anuncia demoras en los nuevos trenes, no en el servicio.

Ahora mismo vuelven a estar en danza a cuenta de sus disputados votos para decidir el próximo gobierno de la nación mediante un indecente cambio de cromos. Además alardean de que lo tienen todo atado y bien atado: amnistía, uso de la lengua oficial, concesiones y ventajas fiscales, medio billón de euros por "atrasos" y acto seguido el referéndum para independizarse.

Todo con una chulería irritante que hace enervar al resto de los que no están en su onda, que son millones. Claro que la culpa no es de ellos, sino más bien de que quien graciosamente se lo concede. La consecuencia es una masiva polarización entre los españoles, que no parece vaya a traer nada bueno, e incluso se oyen voces que apelan a que si la situación se continúa deteriorando se debería aplicar el apartado del Artículo 8 de la Constitución que se refiere a la actuación de las Fuerzas Armadas. Nada deseable...