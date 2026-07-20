Gijón acogió un gran concierto lírico al aire libre con la Carroza del Teatro Real

El pasado 18 de julio, a las 22:00 horas, la Carroza del Teatro Real llegó a Gijón para ofrecer un concierto lírico en la emblemática Explanada de Poniente. El recital, protagonizado por destacados jóvenes artistas del proyecto Crescendo, acercó la emoción de la gran ópera y la zarzuela a todos los públicos con acceso totalmente gratuito. Para mayor comodidad de los asistentes, el Ayuntamiento de Gijón dispuso de unas 1.000 sillas en el recinto.

Este espectacular concierto al aire libre fue posible gracias al patrocinio de Renta 4 Banco, que este año celebra su 40 aniversario apoyando de manera decidida la difusión de la cultura y el talento. La Carroza del Teatro Real es un singular escenario itinerante construido a partir de un camión tráiler transformado que emula la embocadura y los telones de un teatro tradicional.

Esta iniciativa se enmarca en la labor de divulgación musical del coliseo madrileño bajo el programa Teatro Real-Cerca de Ti, que permite llevar la lírica a pie de calle y sirve, al mismo tiempo, de plataforma profesional para las nuevas generaciones de artistas.

Compromiso con el talento y la cultura en Asturias

Para Antonio López Clariana, director territorial de Renta 4 en Asturias, el patrocinio de este evento representó un hito muy significativo para la firma:

«Es un auténtico orgullo para Renta 4 Banco, coincidiendo con la celebración de nuestro 40 aniversario, patrocinar y hacer posible la llegada de la Carroza del Teatro Real a Gijón. Traer este maravilloso espectáculo a la Explanada de Poniente no solo es una oportunidad de acercar la excelencia de la música clásica y la zarzuela a los gijoneses, sino también de reafirmar nuestro compromiso histórico con el desarrollo del talento joven y con el dinamismo cultural de Asturias. Queremos que esta velada sea un regalo inolvidable para toda la ciudadanía en un entorno único junto al mar».

Un programa brillante y un elenco de lujo

El concierto se estructuró en dos partes bien diferenciadas. En la primera, los asistentes pudieron disfrutar de célebres pasajes de ópera como «O mio babbino caro», de Gianni Schicchi (Puccini); el dúo de Samson et Dalila (Saint-Saëns); la Barcarola de Les contes d’Hoffmann (Offenbach), y arias de obras maestras de Verdi, como Don Carlo y La traviata, y de Mozart, como Don Giovanni.

La segunda parte continuó el viaje operístico con piezas de Les Pêcheurs de perles (Bizet), Rusalka (Dvořák) y la habanera de Carmen (Bizet). A continuación, se rindió homenaje al género lírico español con una selección de zarzuela que incluyó romanzas de Luisa Fernanda (Moreno Torroba) y La tabernera del puerto (Sorozábal), así como el dúo de La Revoltosa (Chapí). Como broche de oro, todo el elenco se unió sobre el escenario para interpretar el célebre brindis de La traviata.

Las voces que dieron vida a este repertorio fueron las de la soprano Dragana Paunovic, la mezzosoprano Yasmin Forastiero, el tenor Eduardo Pomares y el barítono Enrique Torres, todos ellos participantes del programa de formación y promoción artística Crescendo.

Sobre el programa Crescendo

Crescendo, Jóvenes Talentos del Teatro Real, es un programa impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real que nació en 2021 con el objetivo de apoyar y acompañar el inicio de la trayectoria profesional de las futuras promesas de la lírica. En sus distintas ediciones ha formado a casi 120 jóvenes artistas de 20 nacionalidades.

El proyecto cuenta con el impulso de Fonds de Dotation Porosus y la Fundación Banco Sabadell, además del apoyo de Becas Fernando Encinar.