Manlleu noquea otra vez

Las gijonesas no pudieron contar con Fernando Sierra en el banquillo ya que tenía que cumplir un partido de sanción por la tarjeta roja que le mostraron en el último partido de liga. El Telecable acudió con la intención de que no se repitiera lo sucedido en las semifinales de liga en la que fueron superiores en juego pero el Manlleu estuvo más efectivo. Sin embargo en la pista de Riazor el conjunto catalán volvió a estar mucho más efectivo en sus acciones ofensivas, en especial la ex jugadora del Telecable Gijón María Díez “Peke” autora de 4 goles.

Tras unos minutos de tanteo en los que las gijonesas estrellaron un tiro en el poste llegó el primer gol del Manlleu en una acción desafortunada para el Telecable ya que el disparo de “Peke” toco el larguero y en el rebote la espalda de la portera Elena Lolo que vio impotente como la bola acababa entrando en su portería.

Reaccionó el Telecable Gijón y pocos minutos después lograba el empate por mediación de Vanessa Daribo que acierta a mandar al fondo de la red un rechace de la portera Fernanda Hidalgo a tiro de Sara Roces. Sin emabrgo la alegría gijonesa duró muy poco porque de nuevo “Peke” adelantaba a las suyas en disparo lejano. Con 2-1 se llegó al descanso.

Nada más comenzar la segunda parte el Manlleu marcaba el tercero y poco después otros dos más. Con 5-1 la eliminatoria parecía decidida pero llegó la reacción gijonesa. Primero Natasha Lee y luego en dos acciones prácticamente seguidas Sara Lolo y María Sanjurjo ponían el marcador en 5-4 cuando aún quedaban seis minutos por disputarse. Tiempo en el que las jugadoras del Telecable se volcaron sobre la portería de Fernanda Hidalgo que se empleó a fondo así como el resto de compañeras en las tareas defensivas.

A falta de dos minutos, Nuno Martíns que dirigió el partido ante la ausencia de Sierra, arriesgó y retiró la portera para poner cinco jugadoras de campo lo que aumentó el dominio pero sin conseguir transformarlo en gol. A falta de pocos segundos el Manlleu corta una bola y tras un pase a Nara López y esta marca a portería vacía sentenciado unos cuartos de final en los que los dos equipos se emplearon de poder a poder. El Telecable Gijón cierra de esta manera una temporada en la que se quedó a las puertas de los títulos y en dos ocasiones eliminadas por el Manlleu que este año le tomó la medida.