La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: A falta de "fúrgol", una de pitos

Nada como reavivar los viejos debates o los clásicos modernos cuando el "fúrgol" escasea, no hay goles que llevarse a la boca, no se alcanzan los objetivos deseados y/o los dictadores del balón no logran que todos los protagonistas del asunto entren por el aro en el tiempo y forma que ellos quisieran. Ahí tenemos, sin ir más lejos, lo de los pitos en El Molinón. Con el equipo quinto, la hinchada de los de MAR y compañía se ha puesto a tirar de música de viento. A falta de ese rock and roll del que habla el técnico del Sporting, palos para todos y para alguno en especial, en este caso Nacho Méndez, al que, a pesar de todo, aún le queda mucho para entrar en la lista de agraviados históricos como, por ejemplo, David Cano o Javi Fuego (en su primera época).

En otras latitudes el debate es Manjoya sí, Manjoya no, o dejarse caer por Siero ahora que Cepi anda tan interesado en que El Requexón se quede donde está para horror de Canteli y los suyos. Ya saben, amiguinas y amiguinos, "sombra aquí, sombra allá, maquíllate", que cantaba "Mecano". Allá arriba, en las alturas, donde habitan los dioses, preocupa si el Madrid dejará a Mbappé ser el abanderado de Francia en los Juegos Olímpicos de París o si Xavi reculará en su decisión de dejar el Barça. Luego tenemos la carga de la brigada ligera del tito Floren contra los árbitros, utilizando de ariete a Vinicius en una curiosa política para denunciar los ataques racistas que sufre el brasileño.

Como parece que era poco con los vídeos de Real Madrid Televisión contra los trencillas, ahora la casa blanca denuncia con nombre y apellidos a un miembro del colectivo por mirar hacia otro lado. Todo esto ha tapado hasta la próxima el sempiterno "chou" del VAR, con sus defensores pase lo que pase y sus "haters" por encima de todo. Y por si esto fuera poco, no está mal el culebrón de los Del Nido, padre e hijo, que luchan por ver quién se carga antes al Sevilla. Lo dicho, a falta de "fúrgol", tomate, mucho tomate, ¿oyisti, güey?

