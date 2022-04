El PP denuncia “una pésima gestión” autonómica con las ayudas al tercer sector

“Una pésima gestión”, “problemas burocráticos” o, incluso, “pura política” en contra de los centros concertados son las valoraciones del Partido Popular sobre la deuda de 421.034,59 euros que mantiene el Principado, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, con la Asociación Aspace Gijón, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención a personas con parálisis cerebral, que teme tener que cerrar sus tres centros por la situación “dramática” que están viviendo. “Es impresentable. Los pagos al tercer sector suelen llegar tarde, mal y nunca”, señaló ayer el diputado y presidente del PP local, Pablo González, acompañado por la portavoz popular de Servicios Sociales en la Junta, Reyes Fernández Hurlé. Ambos anunciaron una batería de preguntas a la consejera, la socialista Melania Álvarez, para que abone la cantidad adeudada de forma inmediata. “Hay que pagar ya, y cuando decimos ya es hoy. Esto no es un asunto puntual, sino sistemático, y estas entidades deben tener estabilidad”, resaltó González.

Son varias las preocupaciones en las filas populares ante lo que consideran “una mala gestión” de un Gobierno regional “que no sabe ejecutar”. Por un lado, planteó González, la Consejería tiene presupuestados 277 millones este año para entidades diversas, y si no tiene disponibles los 421.000 euros para pagar a Aspace quiere decir “que en el mes de abril tiene sus cuentas quebradas”. Peor aún, en palabras del diputado, sería que detrás de falta de apoyos económicos a la entidad esté “poner pegas a la concertada”, lo que supondría un antecedente gravísimo”: “Si quieren desmontar lo concertado apretando a las entidades habrá miles de personas afectadas, con dramas sociales y familiares que desde el PP no vamos a permitir”.

Por su parte, Reyes Fernández Hurlé, incidió en la idea de que lo ocurrido con los impagos a Aspace refleja “el falso escudo social del PSOE, que presume de la bandera de los social y de no dejar a ningún asturiano atrás”. Suyas son las preguntas registradas en la Junta para que Melania Álvarez “no se oculte y dé la cara” sobre la situación que está sufriendo el tercer sector. Además, anunció el apoyo del PP a la concentración que trabajadores y familias de Aspace llevarán a cabo el próximo martes delante de la consejería.

Por último, Pablo González extendió la responsabilidad al presidente regional, Adrián Barbón, al que “se le está complicando la vida”. “Solo vemos a un Presidente a la defensiva, obsesionado por cuestiones internas y dando la espalda a la mayoría de asturianos, sobre todo, a quienes más lo necesitan. Se le ve nervioso”, recalcó el presidente del PP de Gijón durante su intervención de ayer.