La FSA obliga a dar voz a los afines a la Alcaldesa, pero el PSOE de Gijón solicita aclaraciones

La comisión de ética de la Federación Socialista Asturiana (FSA) dictó ayer una resolución que obliga a la ejecutiva local del PSOE a enviar a todos los afiliados un escrito de un grupo de militantes que defienden que la Alcaldesa vuelva a optar al cargo en las elecciones municipales de 2023 sin necesidad de celebrar primarias. La ejecutiva había enviado otro escrito de los militantes que promueven la celebración de primarias para apartar a Ana González, así como el modelo oficial para la recogida de las 592 firmas necesarias para forzar que haya primarias. En la resolución del órgano de la FSA que vela por la limpieza de los procesos internos se viene a cuestionar la neutralidad de la ejecutiva local socialista ante la iniciativa para desbancar a la Alcaldesa.

En su acuerdo, la comisión autonómica de ética ve "aconsejable" que, en un procedimiento previo a las primarias, como esta recogida de firmas se respete por parte de la ejecutiva "una necesaria neutralidad, que impida que se vicie el ejercicio de la democracia y se respeten los derechos de todos los militantes, con un proceso transparente". En ese sentido es en el que ampara la petición de los afiliados que se oponen a la recogida de firmas para hacer llegar sus argumentos a toda la militancia y así "dispongan de los mismos medios de difusión que los promotores", dado que no hacerlo vulnera los derechos de una parte de la militancia "faltando a elementales principios de igualdad en defensa de su derecho y posición cual es el apoyo a quien tiene derecho a presentarse por estar ocupando el cargo" (de Alcaldesa), señala la resolución.

Respecto a la petición de los detractores de la recogida de firmas de que se difunda entre la militancia los elementos de verificación de las firmas, además de que se obligue a que la firma sea real, no fotocopia o PDF, la comisión de ética responde que, dado que el formulario de recogida de firmas ha sido distribuido entre todos los afiliados de Gijón y que "debe ser cumplimentado en ‘todos’ sus extremos, esta comisión de ética tiene elementos suficientes para verificar las firmas".

Por contra, la comisión de ética declina pronunciarse, al no ser competente, respecto a la petición de los afines a la Alcaldesa de que se creara un órgano que arbitre el proceso, distinto de la comisión ejecutiva de Gijón, que ese sector de la militancia considera que no es neutral. La comisión de ética también declina pronunciarse respecto a la denuncia de los afines a la Alcaldesa de que se está cometiendo una falta muy grave al estar cuestionando pública, reiterada y despectivamente dado que no puede pronunciarse en un asunto que "por ser materia disciplinaria, corresponde a la instancia ejecutiva del partido".

A buen ritmo

El acuerdo de la comisión de ética suscitó ayer dudas entre la ejecutiva local, que optó por pedir aclaraciones a ese órgano de la FSA. Por un lado, le preguntan si la resolución va dirigida a la ejecutiva de Gijón, dado que carece de encabezamiento y además hace referencia a un escrito de los afines de la Alcaldesa cuyo contenido desconoce la ejecutiva local. También pide aclaraciones sobre lo que la comisión de ética quiere decir que hay que hacer.

En cuanto al envío del escrito de los afines a la Alcaldesa a toda la militancia, la ejecutiva local pregunta al órgano de la FSA si el artículo de los estatutos del PSOE en el que se apoya la comisión de ética para pedir que se divulgue esa carta entre todos los afiliados es aplicable sólo a este grupo de afines a la Alcaldesa o si también debe aplicarse a cualquier otro grupo de militantes que quiera hacer llegar al resto su opinión sobre Ana González.

Mientras la ejecutiva local pone reparos jurídicos al acuerdo que ayer les hizo llegar la comisión de ética de la FSA, el grupo de afiliados que solicitaron el amparo de este órgano ve la situación con otros ojos. Julio Bruno, uno de los afiliados que pidieron amparo a la comisión de ética de la FSA, considera que con su resolución "lo que hace es señalar que el proceso de recogida de firmas hasta ahora no ha tenido garantías y desautoriza a la ejecutiva de Gijón por obviar nuestra opinión". También matiza que "nosotros no hemos pedido sanciones, sólo ponemos de manifiesto las irregularidades" en el proceso.

Los afines a la Alcaldesa celebraron que el órgano autonómico vaya a posibilitar que su punto de vista llegue al conjunto de la militancia, aunque destacan que "con desventaja" respecto a los impulsores de la recogida de firmas, cuyas tesis se trasladaron al conjunto de la afiliación al inicio del proceso de recogida de firmas, que concluye el día 15. Una celebración que parece prematura, a la vista de la consulta que acaba de trasladar la ejecutiva local a la comisión de ética. Los impulsores del proceso, por su parte, continúan a buen ritmo recogiedo las firmas.