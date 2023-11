El gijonés Raúl Malagás se estrena con su amigo Nacho Guerreros de protagonista

Raúl Malagás cultivó de niño su pasión por el cine entre películas de Kurosawa, Hitchcock y Ford. La confirmó con Martin Scorsese y Brian de Palma. Y ahora, a sus 26 años, este gijonés cumple el sueño de presentar su propia producción en casa, en una cita muy especial como es el Festival de Cine de Gijón. "Lo siento, padre", su segundo cortometraje, competirá en la sección oficial del certamen. "Es un sueño y una motivación especial, que tu familia, amigos y vecinos vayan al Jovellanos o los cines de Gijón para ver tu película, es algo sin duda que genera mucha ilusión", relata.

Hace tres años, con "Ella llevaba una diadema azul", Malagás se estrenó en un certamen, en ese caso el Festival de Cine de Almería, con un corto que lleva ya casi un millón de visitas en internet. Ahora presentará al público en Gijón "Los siento, padre", que se rodó hace cerca de un año entre el distrito langreano de Ciaño y en Gijón, y que cuenta con el actor Nacho Guerreros como protagonista –es conocido por su papel de Coque en la serie televisiva "La que se avecina".

"La historia gira en torno a un asesinato. Aparece una chica muerte en una cuneta en Asturias, en un pueblo, y el cortometraje va sobre el cura del pueblo, que es muy amigo de la madre, y el asesino de la chica se confiesa", resume Malagás, que profundiza en algunos de los aspectos que intenta transmitir y los que busca producir una reflexión entre el público: "Va un poco sobre la moralidad y la ética, sobre qué va a hacer el cura, si va a delatar al asesino o va a guardar el secreto de confesión. es un poco el dilema moral del protagonista, trata sobre los valores de uno mismo, del deber por encima del querer".

Nacho Guerreros, amigo personal del cineasta gijonés, se unió a este proyecto, para darle una relevancia mayor al producto final. "Es un gran profesional, la gente está acostumbrado a verlo en papeles de comedia, pero no se da cuenta de lo gran actor que es. No tiene nada que ver con lo de ‘La que se avecina’, es absolutamente dramático, la gente piensa de los actores que hacen comedia que es fácil, y que no son grandes actores. Pero es más difícil hacer comedia que otro tipo de papeles".

Gijonés, del barrio de Laviada, Malagás estudió un grado de Dirección de Cine en el Instituto de Cine de Madrid. Regresó a Asturias después, donde ahora compagina su pasión por los rodajes con su trabajo como empresario de una coctelería. "En Asturias no existe industria prácticamente, el cine como ficción apenas existe, solo hay producciones de gente que viene a rodar de fuera", lamenta. "Siempre me centré en hacer mis propios guiones. Me gusta hacer un cine que vaya un poco más allá del entretenimiento, que mueva un poco la conciencia de la gente", añade.