El edil de Urbanismo cree que el Estado respetará el plan del Solarón

El edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, defendió ayer ante el Pleno que la nueva propuesta del Ayuntamiento para el suelo del plan de vías, que rebaja la edificabilidad de cara a poder consolidar una zona verde en el Solarón, es perfectamente viable frente al antiguo modelo, que fiaba a las plusvalías por la venta del suelo parte de la financiación de la estación intermodal y diseñaba altas torres en pleno boom inmobiliario. Pero no solo. También defendió que se ha trabajado en ella de la mano del Principado y, en cuanto al tercer socio de Gijón al Norte, planteó el edil que no considera que el Estado "no vaya a respetar lo que el territorio quiere".

Todo eso lo dijo el forista en respuesta al socialista Constantino Vaquero, quien afeó al gobierno de Carmen Moriyón que todo el trabajo de casi un año en uno de los proyectos urbanísticos de mayor envergadura que tiene en marcha la ciudad se limite a "un simple dibujo sin sentido técnico. Con tal de colorear de verde se han olvidado hasta de pintar viales".

Vaquero criticó que el proyecto del gobierno no se ajuste en su trazado al recién presentado por Adif para la estación intermodal de Moreda en la zona de confluencia de ambas iniciativas, que no tiene en cuenta los espacios dotacionales, que se olvida de las exigencias de vivienda pública que la ley marca en las denominadas zonas tensionadas y, sobre todo, que la colocación de los cinco bloques de viviendas siguiendo la línea de la calle Pintor Mariano More y de hasta 13 plantas de altura en algunos casos, generan un "Muro de San Lorenzo en Poniente, un muro de sombra" y dejen encajonado el vecino Museo del Ferrocarril.

"Si le parece un muro lo nuestro, qué le parece lo suyo (en referencia a propuestas planteadas durante gobiernos del PSOE), con 12 edificios de hasta 15 alturas. Nosotros proponemos cinco con un máximo de 13 plantas y una zona verde de calidad, no como lo suyo que era un caminito", le contestó el forista, "muy orgulloso" con el plan, antes de aconsejar al PSOE que "rompan esa burbuja destructiva en la que están y abracen el nuevo modelo de Gijón, el de Naval Azul y el Solarón". Aunque puestos a dar consejos también los tuvo Vaquero para el gobierno local. "Háganlo bien, por favor. Convoquen un concurso y hagan un proyecto serio. Para eso sí hay que gastar dinero, no para soterramientos que no van a ninguna parte", remató.