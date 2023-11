Gijón es esta semana el centro neurálgico de la Presidencia española de la Unión Europea con una cumbre de ministros de Vivienda que ha llenado la ciudad de agentes de la Policía Nacional y de rumores sobre la presencia de quien no está. La cita, además de su contenido propiamente dicho, debería servir para acercar a la ciudadanía a las instituciones comunitarias, percibidas como algo más lejano que la Estrella Polar. Pero no será posible porque, además de la distancia que inspira el blindaje de la Laboral (donde tendrá lugar el encuentro), el Gobierno no ha tenido a bien organizar actividad ciudadana alguna. A Europa, como concepto político, le queda mucho camino por recorrer en su obligación de parecer útil a los que sirve. Las autoridades no parecen por la labor.