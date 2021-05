Jaque a San Mateo: La Losa no podrá volver a acoger grandes conciertos

Cuando el Arzobispado protestó porque los altos decibelios de las guitarras hacían temblar los retablos de la Catedral, el Ayuntamiento accedió y se fue con la música a otra parte. En 2019 el escenario se instaló en La Losa y, entonces, fueron los vecinos los que se quejaron. Con la crisis sanitaria la historia se olvidó y, ahora, en plena planificación de las próximas fiestas, aquel litigio comenzado por un particular contra el Consistorio se ha resuelto en el TSJA. El alto tribunal asturiano es contundente en su sentencia y exige “erradicar los conciertos de La Losa y sus inmediaciones en años sucesivos”. Desde Festejos lamentan el fallo y temen que siente un precedente que termine por expulsar los conciertos del casco urbano ante sucesivas denuncias de particulares. “Un solo vecino no puede perjudicar a toda la ciudad”, sentenció la edil Covadonga Díaz. De momento, en el Ayuntamiento no saben qué hacer con las citas musicales de las fiestas de 2021. Hay muchos condicionantes, explican. El primero, la normativa del gobierno central para grandes espectáculos, un documento que iba a llegar la semana pasada, iba a llegar esta semana y, ahora, creen que va a llegar la próxima. En el caso de que se pudiesen celebrar grandes conciertos, la idea era volver a La Losa. Pero, en principio, también será terreno vedado. El Ayuntamiento tiene 30 días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La primera impresión entre los técnicos fue que la sentencia, aunque contundente, no era clara y pedirán una aclaración al TSJA.

Quienes interpusieron la demanda fueron la exedil de Foro Cristina García-Pumarino y su marido, el abogado Carlos Varela. El letrado explica que se trata de una guerra que comenzó hace mucho tiempo y de la que los conciertos mateínos de 2019 fueron solo un episodio, aunque quizás el más sangrante. Ya en tiempos de Gabino de Lorenzo los vecinos de la zona se quejaron por la instalación de barracas. Durante los diez días que duraron los conciertos de San Mateo, el abogado contrató a unos peritos que midieron los decibelios en su domicilio. Los resultados, explica, fueron “escandalosos”. Los conciertos doblaban el volumen permitido. En la argumentación del letrado, que se recoge en la sentencia del TSJA se dice que los conciertos supusieron una presión sonora “equivalente al sonido que produce un avión reactor pesado al aterrizar”. También se alude al escenario, de 15 metros de altura, que se había colocado “a menos de veinte metros de su vivienda”.

Según el criterio del TSJA, el Consistorio incumplió tanto la normativa estatal como las directrices europeas y sus propias ordenanzas. El abogado recuerda que aportó al juzgado una batería de ejemplos de otras capitales de provincia. “En ningún sitio se hace lo mismo que aquí, los conciertos se tienen que hacer en lugares habilitados para ello”, denuncia. En un primer momento, los vecinos recurrieron la ordenanza por la que se permitían los conciertos del San Mateo de 2019 en varios espacios públicos de la ciudad. La Justicia, entonces, no les dio la razón porque, a la hora de resolver el asunto, ya habían terminado las fiestas, y el juez consideró que no había nada que juzgar. Recurrieron, y el TSJA, ante la posibilidad de que se pudieran volver a celebrar los conciertos en La Losa de Renfe pone la venda antes de la herida para velar por los “derechos fundamentales” de los vecinos.

El Consistorio, pese a todo, ve que la puerta de La Losa no está cerrada del todo. Queda el Supremo, pero también el Tribunal Superior de Justicia deja ver un poco de luz sobre la Renfe, aunque en el largo plazo. Los conciertos podrían volver, siempre y cuando “se modificase el marco legal” y se contase “con informes preceptivos e informes razonados de los técnicos”. Es esa referencia a la modificación del marco legal la que extraña en el Consistorio. No tienen claro si el TSJA se refiere a la Ley del Ruido o las ordenanzas municipales. Primero pedirán aclaraciones y, después, estudiarán si presentan recurso. La parte demandante adelanta que también está dispuesta a seguir con el litigio. De momento, en Festejos están pendientes de las directrices estatales, aunque para este año, aunque recurran, unas medidas cautelares bastarían para que La Losa siga en silencio.