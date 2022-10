Minas no arreglará los problemas de Mieres

Siempre hemos afirmado que la extinción de la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, previo traslado de sus estudios a Mieres, es una decisión política. El anuncio efectuado por el señor Barbón en el debate acerca del estado de la región, relativo al reordenamiento de sedes universitarias y judiciales, corrobora que la autonomía de la Universidad de Oviedo termina donde se inicia el interés político.

La extinción de la Escuela de Minas, consecuencia del vaciamiento docente que se pretende consumar con la anuencia del Consejo de Universidades, previo informe de la ANECA, no solucionará los problemas del campus de Mieres. Los datos provisionales de matrícula en grados del curso 2022-2023 así lo confirman. La campaña rectoral de desprestigio de Minas Oviedo ha tenido como consecuencia la reducción de la matrícula en más de un 50%, sin que los alumnos perdidos los haya recuperado el grado que se imparte en Mieres. El resultado es pérdida de alumnado, tanto en Oviedo como en Mieres. Así lo anticipamos, porque la problemática del campus de Barredo es profunda y de naturaleza socio-económica, académica y política.

Acelerar los procesos administrativos que interesan –extinción de la Escuela de Minas– y retrasar los que no interesan –aprobación del Grado en Energías Renovables solicitado por la Escuela de Minas a la Universidad de Oviedo el 15 de junio de 2018–, no es muestra de buen gobierno.

Tampoco lo es la falta de transparencia. De forma reiterada, hasta en tres ocasiones, he solicitado como ciudadano al Portal de Transparencia y a la Secretaría General de la Universidad de Oviedo información relevante para conocer la tramitación del expediente administrativo de traslado de estudios y extinción de la Escuela de Minas, específicamente la Memoria Justificativa que recoja la información relevante para la toma de decisiones, según establece el R.D. 90/2009 de 29 de julio de Enseñanzas Universitarias oficiales y Centros en el Principado de Asturias, artículos 15 y 17. No la he obtenido, y al no obtenerla, no hemos podido analizarla en el marco del foro de estudio y debate que es nuestro Think Tank, al que coloquialmente se le identifica en los medios como los ex alumnos de Minas.

Discrepando como Think Tank del fondo y la forma de las actuaciones de la Universidad de Oviedo, hemos decidido dar los pasos necesarios para legitimar una petición de personación en el procedimiento administrativo como interesado, lo que nos ha de permitir alcanzar los derechos que la Ley le confiere al perjudicado. Someteremos a escrutinio jurídico lo actuado y recurriremos cuantos actos administrativos consideren nuestros abogados que son impugnables. La última ratio en la defensa de la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo la tendrá la justicia.